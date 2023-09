"Ранит мою душу": женщина распилила дорогой матрас, чтобы он подошел к ее кровати (видео)

Женщина решила, что вместо того, чтобы вернуть свой дорогой матрас, она просто вырежет его по размеру с помощью пилы — и теперь утверждает, что у нее есть "идеальная кровать", к удивлению других людей.

Женщина из Великобритании приняла решение необычным способом решить проблему с матрасом, который не подходил к ее кровати. Вместо того, чтобы вернуть его или заказать новый каркас для кровати, она решила использовать пилу и пристроить матрас к кровати путем его укорачивания. Видеозапись этой процедуры она опубликовала на своем аккаунте в TikTok, что вызвало удивление и недоумение у многих пользователей. Об этом пишет The Mirror.

Многие считают этот поступок странным и необычным, отмечая, что было бы проще вернуть матрас или измерить кровать перед покупкой. Однако сама женщина утверждает, что теперь ее кровать идеально подходит под укороченный матрас, и она довольна результатом своей работы.

Несмотря на разнообразные мнения, женщина утверждает, что это было лучшее решение, которое она могла принять, и что у нее теперь есть "идеальная" кровать и она довольна результатом своей работы. Женщина объяснила, что ей "не нужна кровать размера super king", а на вопрос, почему она просто не заказала новую раму, она ответила, что "не хочет спать на полу и получать заплесневелый матрас".

"Этот вариант идеален. У меня новая кровать", — прокомментировала она позже, после того как армия любителей DIY (do it yourself — "сделай сам") поставила под сомнение ход ее мыслей. Другие задались вопросом, почему она потратила столько денег на матрас, а один из пользователей TikToker спросил: "Это ранит мою душу — матрас за 2 тыс. фунтов стерлингов?".

Некоторые пользователи также признались, что поступили подобным образом, укорачивая матрасы для создания более комфортных условий на своей мебели.

