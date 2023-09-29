"Призрак ударил девочку по лицу": что известно о популярном "доме с приведениями" в Англии (фото)

С поместьем на востоке Англии связаны многие истории о привидениях, в том числе о всаднике без головы, монахине и полтергейсте, напавшем на ребенка.

Дом священника Борли в Саффолке известен жуткими историями о призраках, якобы посещавших его на протяжении последних почти 200 лет. О самых известных случах пишет британская газета The Daily Mirror.

Поместье построили в 1862-1863 годах. Первыми его обитателями стала семья преподобного Генри Доусона Булла. Жители дома слышали грохот и тяжелые шаги в пустых комнатах, а также звук текущей воды, хотя в особняке не было водопровода.

Нападение призрака на ребенка

Странные вещи, происходящие в доме, коснулись дочери Булла. Так, в дверь комнаты маленькой Этель каждый вечер стучали. Однажды полтергейст дал ребенку пощечину, когда она лежала в постели.

В 1886 году в доме появилась новая няня. Примерно через две недели она проснулась в полночь от звука шагов в тапочках за дверью и сразу же сообщила об этом.

Всадник без головы

После смерти Генри Доусона Булла в 1892 году дом унаследовал его сын Генри Фойстер Булл, который не был похож на человека, верящего в призраков. Однако однажды в саду его пес начал выть и прятаться от чего-то за фруктовыми деревьями.

Проследив за взглядом собаки, мужчина увидел пару ног. Когда они вышли из-под укрытия листвы, тело оказалось безголовым. Фигура пересекла сад и прошла сквозь запертые ворота. Кроме того, Булл видел призрачную карету Борли, "запряженную двумя лошадьми и управляемую безголовым кучером".

Фото, сделанное на территории дома приходского священника Борли Фото: The Mirror

Призрачная монахиня

В 1900 году Этель и Фреда Булл возвращались домой с летней вечеринки. Выйдя из-за деревьев на лужайку, они увидели "женскую фигуру со склоненной головой… одетую во все черное, в одеянии монахини". Девочки приняли силуэт за привидение и сильно испугались.

Позже, в 1927 года странствующий плотник Фред Картрайт видел монахиню четыре раза за две недели. Он не был местным жителем, никогда не слышал историй о привидениях в этой местности и каждый раз считал, что фигура жива. Он заподозрил неладно только когда женщина необъяснимым образом исчезла из поля зрения.

Загадочный свет в окне

Осенью 1928 года преподобный Гай Смит и его жена Мейбл переехали в дом Борли. Пара также сталкивалась с необъяснимыми явлениями. В июне 1929 года, менее чем через год после своего проживания, Смиты связались с Daily Mirror, после чего журналист В. К. Уолл вместе с фотографом решили понаблюдать за поместьем.

Они не увидели ни призрачной монахини, ни призрачной кареты и лошадей, о которых сообщали другие, но заметили свет в доме приходского священника. Когда кто-то вошел внутрь, чтобы проверить, света не было видно. При этом снаружи журналист и фотограф продолжали видеть свечение.

Исследователь психических расстройств Гарри Прайс наблюдает за призраками в доме приходского священника Фото: The Mirror

Напомним, что дом Марка Твена получил недобрую славу места, где якобы обитают призраки. В книге Стива Кортни "Они всегда будут с нами" описан ряд встреч с призраками в бывшей резиденции Твена.

Мы также писали о том, что мать и дочь из Великобритании якобы видели, как к ним приближалась машина с включенными фарами, а затем исчезла. Они утверждают, что два месяца спустя они стали свидетелями аналогичного странного инцидента.