"Было восхитительно": 104-летняя американка стала самой старой парашютисткой в мире (видео)

Дороти Хоффнер неофициально стала самым пожилым человеком, совершившим прыжок с парашютом. За моментом прыжка наблюдали местные жители и журналисты.

В США 104-летняя Дороти Хоффнер из Чикаго неофициально стала самой старой парашютисткой в мире. Об этом пишет газета Chicago Tribune.

104-летняя Дороти Хоффнер неофициально стала самым пожилым человеком, совершившим прыжок с парашютом. За моментом прыжка наблюдали местные жители и журналисты. Официальный рекорд был установлен в мае 2022 года 103-летней Линнеей Ингегерд Ларссон из Швеции. Компания Skydive Chicago работает над тем, чтобы "Книга рекордов Гиннесса" признала прыжок Хоффнер рекордным.

Уроженка Чикаго впервые прыгнула с парашютом в возрасте 100 лет и после этого решила, что ее следующий прыжок будет более значимым. Она хотела установить мировой рекорд. Через четыре года после своего первого прыжка Хоффнер совершила исторический прыжок с парашютом с помощью инструктора Дерека Бакстера в Оттаве, штат Иллинойс.

Хоффнер также поблагодарила прессу и зрителей Фото: Chicago Tribune

После приземления пенсионерка вместе со своим напарником помахала рукой толпе зрителей, собравшихся посмотреть на это знаменательное событие. На кадрах, предоставленных Джейком Шериданом, репортером газеты Chicago Tribune, Хоффнер обращается к толпе и прессе после своего грандиозного прыжка с парашютом.

За моментом прыжка наблюдали местные жители и журналисты Фото: Chicago Tribune

"Оказаться на земле замечательно. Но там, наверху, тоже было замечательно. Лучше и быть не могло, если бы мы сами об этом подумали. Возраст — это всего лишь цифра, знаете ли", — сказала она.

Американка намекнула, что в ее будущем возможен третий прыжок и экскурсия на воздушном шаре. Хоффнер также поблагодарила прессу и зрителей за то, что они стали свидетелями знакового для нее момента.

Ранее Фокус сообщал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также стало известно, что 104-летний ветеран раскрыл секрет своего долголетия. Артур Уолтерс, который пережил Вторую мировую войну, отпраздновал важную дату в своем доме в кругу родных. Мужчина рассказал о своей жизни и поделился своим бесценным опытом с молодым поколением.