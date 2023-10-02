Жуткие статуи на страже: прозванный "греческим Диснейлендом" замок засыпает мусором (фото)

Сегодня "сказочный" замок является заброшенным, но когда-то он был настоящей крепостью с многочисленными коридорами, комнатами, арками, доспехами и подвалами.

В Греции необычный замок прозвали "греческим Диснейлендом". В настоящее время он находится в плачевном состоянии. Об этом пишет The Sun.

Вдали от ярких огней парижского Диснейленда на европейском континенте есть еще одно "волшебное место", украшенное крепостными стенами, башенками и сказочными историями о былых временах. Однако сейчас замок находится в заброшенном состоянии.

Расположенная в Агрили, в регионе Пелопоннес, белая крепость с башенками возвышается над побережьем недалеко от города Филиатра. Снаружи стоят причудливые стражники, гигантские статуи, похожие друг на друга — одна в короне, другая в длинном синем платье. Одна из них сделана в виде огромной лошади.

Заброшенный замок прозвали "греческим Диснейлендом" Фото: Geografikoi Заброшенный замок прозвали "греческим Диснейлендом" Фото: Booking Заброшенный замок прозвали "греческим Диснейлендом" Фото: Wikimedia Commons

Замок был построен доктором Хараламбосом Фурнаракисом, который намеревался сделать его своей основной резиденцией. В Филлиатре, расположенной выше по дороге, он также построил макет Эйфелевой башни. С момента постройки замок использовался для проведения спектаклей, а также в качестве гостиницы и даже музея.

Это странное здание, выполненное в красной, белой и синей цветовой гамме, черпает вдохновение из самых разных эпох: фигуры троянцев и средневековья. Здание в виде гигантский коня, предположительно троянского, когда-то служило библиотекой для владельца старинной и необычной крепости.

Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем" Фото: Geografikoi Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем" Фото: Geografikoi Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем" Фото: Geografikoi Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем" Фото: Geografikoi

Вокруг замка теперь валяется мусор, а стены "украшают" граффити. Однако это совсем не то о чем мечтал доктор Фурнаракис. Он хотел, чтобы замок воплощал в себе "истории, которые рассказывают бабушки".

Еще недавно он находился в ведении города, но теперь его содержание стало слишком дорогим, и замок пришел в еще больший упадок. Сейчас статуи и комнаты замка стоят пустыми, а будущее самой крепости неясно.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии заброшенный парк аттракционов получит "новую жизнь". Он закрылся в 2002 году, но часто становился объектом посягательств злоумышленников и вандалов. Некогда любимые аттракционы были исписаны граффити, а легендарное гигантское красное колесо обозрения демонтировали.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.