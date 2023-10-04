"5 месяцев мучений": студентка, арестованная за касание к охраннице в ОАЭ, вернулась домой

Девушка была задержана за прикосновение к работнице аэропорта. Судьи обязали ее выплатить штраф в размере 2700 долларов, но таможенники обжаловали приговор. В результате девушка была приговорена к одному году тюремного заключения.

21-летняя студентка колледжа в Нью-Йорке, недавно приговоренная к тюремному заключению в Объединенных Арабских Эмиратах за прикосновение к охраннице в аэропорту Дубая. Через несколько дней она была освобождена. Об этом пишет ABC News.

Элизабет Поланко Де Лос Сантос, студентка колледжа Lehman в Бронксе (Нью-Йорк), была приговорена к одному году тюремного заключения после того, как ее обвинили в "нападении и оскорблении" сотрудников таможенной службы международного аэропорта Дубая. Об этом рассказали сотрудники организации Detained in Dubai, занимающаяся поддержкой иностранных граждан, которые были задержаны и подвергнуты судебному преследованию в Объединенных Арабских Эмиратах.

По их словам, приговор был смягчен, и поздно вечером во вторник она вылетела домой в Нью-Йорк.

"21-летняя девушка очень рада вернуться в США после пяти месяцев мучений", — говорится в заявлении организации Detained in Dubai.

Приговор был смягчен, и поздно вечером во вторник она вылетела домой в Нью-Йорк Фото: New York Post

Де Лос Сантос находилась под стражей в Дубае с июля, сообщает группа Detained in Dubai. 14 июля девушка возвращалась в Нью-Йорк из поездки в Стамбул вместе с подругой, когда у нее была 10-часовая остановка в Дубае. При прохождении контроля сотрудник службы безопасности попросил студентку, недавно перенесшую операцию, снять медицинский бандаж, который она носит на талии, животе и верхней части груди. Девушка подчинилась и неоднократно обращалась к сотрудницам таможенной службы с просьбой помочь ей надеть компресс обратно, но безрезультатно. По словам студентки, когда она звала на помощь свою подругу, она "осторожно коснулась" руки одной из сотрудниц, чтобы отвести подвинуть ее в сторону.

Де Лос Сантос была задержана за прикосновение к охраннице, подписала документы на арабском языке и получила разрешение покинуть аэропорт. Однако по возвращению на рейс в США ей сообщили, что на нее наложен запрет на выезд. 24 августа судьи обязали ее выплатить штраф в размере 2700 долларов, но таможенники обжаловали приговор. В результате девушка была приговорена к одному году тюремного заключения.

Де Лос Сантос находилась под стражей в Дубае с июля этого года Фото: SWNS

"Они либо хотят посадить ее в тюрьму, либо оказать на нее давление, чтобы она выплатила им компенсацию", — утверждала в прошлом месяце Рада Стирлинг, генеральный директор организации Detained in Dubai.

До того как приговор Де Лос Сантос был смягчен, группа Detained in Dubai заявила, что процесс обжалования может занять несколько месяцев, и призвала к немедленному освобождению студентки. Группа также призвала Госдепартамент пересмотреть свои предупреждения о поездках, "включив в них риск ложных обвинений и мошенничества с вымогательством".

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