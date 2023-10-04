"Стало не до смеха": мужчина получает жуткие изображения человека c лицом свиньи (фото)

Сначала картинка показалась парню забавной, но теперь он встревожен и опасается, что за этим розыгрышем скрывается нечто более зловещее. Жуткое изображение продолжает приходить на его телефон уже три с половиной недели.

22-летний Калеб из Ливерпуля был напуган "зловещим" изображением гибрида человека и свиньи, которое кто-то неизвестный присылает ему по AirDrop. Об этом пишет Liverpool Echo.

Мужчина рассказал, что ему стало не по себе после того, как, сидя дома, он неоднократно получал по AirDrop изображение человека с лицом свиньи. Жуткое изображение приходит уже несколько недель подряд.

"В первый раз я рассмеялся, но после нескольких таких картинок мне стало не до смеха. В основном это происходило, когда я был у себя дома и один раз, когда я шел по улице. Я живу сам", — сказал он.

Сначала изображение показалось Калебу забавным, но теперь он говорит, что встревожен и опасается, что за этим розыгрышем скрывается нечто более зловещее. Он рассказал журналистам, что это продолжается уже три с половиной недели.

Фотография на самом деле является мемом, известным в интернете как John Pork Фото: Liverpool Echo

Фотография на самом деле является мемом, известным в интернете как John Pork. Предполагается, что он возник на Instagram-аккаунте @john.pork, где на сгенерированных компьютером изображениях странное человекоподобное существо с мордой свиньи представлено в различных условиях жизни.

Теперь мем распространился в других соцсетях. На кадрах показывается экран вызова iPhone и фотография John Pork, как будто он звонит зрителю. По словам Калеба, имя пользователя отправителя не поддается распознаванию — вместо него просто набор цифр, — поэтому он не знает, кто присылает ему жуткие изображения.

На кадрах показывается экран вызова iPhone и фотография John Pork, как будто он звонит зрителю Фото: Liverpool Echo

В поисках ответов Калеб написал в группе Wavertree Watch L15 в Facebook, чтобы узнать, не получал ли кто-нибудь из живущих рядом с ним людей эти изображения. Он объяснил, что беспокоится, нет ли в этом "зловещего мотива". Однако никто из людей так ему и не ответил.

"Похоже, больше ни с кем такого не случалось. Фотография забавная, но немного странная. В первый раз я рассмеялся, но не понял, что это такое. После нескольких раз мне стало очень жутко. Фотография очень странная, и мне было бы интересно узнать, происходит ли это с кем-нибудь еще", — добавил британец.

Ранее Фокус сообщал, что скрытая камера возможно спасла мужчине жизнь во время развода. Женщина долгое время пыталась навредить здоровью своего мужа. Мужчина начал что-то подозревать и установил несколько камер видеонаблюдения, которые подтвердили его опасения.

Также стало известно, что шутник выбросил поддельные части тела в мусорный бак. Сотрудники полиции начали обыскивать контейнеры с мусором, но один из жителей остановил их, объяснив, что это был розыгрыш, который не удался.