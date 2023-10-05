Женщину возмутило поведение незнакомца, желавшего занять лучшее место в самолете: что произошло

Пассажирка забронировала себе место и не спешила на рейс, однако, зайдя в самолет, обнаружила его занятым. Мужчина настолько не хотел пересаживаться к окну, что решил побороться за "украденное" сиденье.

Пассажиры самолетов имеют выбор — доплатить и выбрать себе место или полагаться на судьбу. Мужчина, который сэкономил на этапе покупки билетов, решил схитрить и все равно занять лучшее место. Деталями инцидента поделились в издании Mirror.

Женщина забронировала заранее себе место на самолете и садилась на борт последней. Однако когда она подошла к своему месту, оно оказалось занятым.

Пассажирка вежливо попросила мужчину, который сидел у прохода, чтобы он освободил забронированное ею место.

"О, я уже устроился и мне здесь комфортно. Не согласны ли вы сесть возле окна?", — ответил незнакомец.

Женщина отказалась и сообщила, что хочет сидеть на своем кресле. Мужчина начал суетливо собираться, пробормотав, что ей было бы легче сесть у окна. Совсем скоро он подкрепил свои слова действиями.

Невозмутимая пассажирка стояла в проходе и ждала, когда ее место снова будет свободным. Она игнорировала взгляды мужчины, который, очевидно, не был настроен сидеть у окна. Неожиданно, якобы убирая свои вещи, сосед опрокинул свой напиток и разлил жидкость по всему сиденью.

"О, черт! Кажется, сиденье все мокрое", — сказал он.

Пассажир заявил, что вряд ли кому-то захочется сидеть на мокром месте, и предложил занять его самостоятельно.

Пока один из бортпроводников пылесосил сиденья, пассажиры обвинили мужчину в том, что он разлил напиток намеренно. Он, не настроенный отказываться от "украденного" места, продолжал предлагать женщине поменяться креслами.

Пассажирка не захотела садиться у окна даже после инцидента и в очередной раз отказала. Только тогда сосед занял свое место в самолете.

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