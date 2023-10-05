Милый жест: молодая мама рассказала о хитрости, которая поможет уследить за ребенком (видео)

Многие молодые родители боятся потерять ребенка во время похода за покупками. К счастью, одна из работниц супермаркета придумала невероятно милую идею, благодаря которой ваши дети всегда будут на виду.

Работница супермаркета предложила умную идею, которая поможет родителям следить за своими детьми во время покупок. Это недорого и легко сделать самому. Этой идеей поделилась семья Годдардов в видеоролике опубликованном в их Instagram.

Многие молодые родители боятся потерять ребенка во время похода за покупками. К счастью, одна из работниц супермаркета придумала невероятно милую идею, благодаря которой ваши дети всегда будут на виду. Семья Годдардов стала популярной благодаря тому, что поделилась этой необычной и забавной идеей в своем Instagram. Они отметили, что этот способ совсем не дорогой.

"Мамин совет. Прикрепите воздушный шарик к своему ребенку, чтобы легко заметить его. Одна из сотрудниц супермаркета увидела нашего сына Нелио и вернулась с гелиевым шариком для него! Такой милый жест! Не то чтобы я когда-либо упускала своего ребенка из виду, но это было так очаровательно — видеть, как он бегает с этим шариком. Его было так легко заметить, его невозможно было потерять, и мы так веселились" — подписала женщина видео.

В ролике можно увидеть, как голубой воздушный шар перемещается между прилавками супермаркета. Это не только успокаивает родителей, но и вызывает улыбку на их лицах. Другим родителям эта идея пришлась по душе, и они были благодарны за то, что этот совет хоть как-то облегчает им жизнь.

"Делайте все, что вам нужно. Никаких осуждений", — написал один из зрителей.

Однако не всем эта идея пришлась по душе, так как некоторые задались вопросом, насколько она безопасна.

"Вот отличная идея для мам: посадите ребенка в тележку или коляску и пристегните его", — прокомментировал один человек.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.