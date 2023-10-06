"Бегите друг от друга": блогер назвала фразу, которая доказывает, что вам изменяют (видео)

Семена сомнений быстро перерастают в подозрения и недоверие. Американская блогер рассказала, как понять, что партнер вам изменяет, если он это отрицает.

Мэрайя Фернандо из Портленда, США, утверждает, что доказательством измены вашего парня служит всего одна фраза из пяти слов, произнесенная в ходе спора. По мнению девушки, если вы не можете больше молчать и обвиняете парня в неверности, а он отвечает вам "Давай, верь во что хочешь", это служит доказательством его измены. Об этом Мэрайя рассказала в ставшем вирусным видео на своей странице в Instagram.

Видеоролик собрал более 40 тысяч лайков, но вызвал противоречивые реакции у подписчиков. Многие заявили, что сталкивались с подобной ситуацией, и вскоре после того, как слышали от партнера фразу "верь во что хочешь", получали доказательства неверности.

"Согласен, потому что если бы он был невиновен, он бы агрессивно защищался", – прокомментировал видеоролик один из подписчиков.

Другой комментатор добавил, что утверждение Мэрайи справедливо как для мужчин, так и для женщин. А третий заявил, что это классические манипуляции, как в учебнике по психологии.

Но многие подписчики категорически не согласились с автором поста. Семена сомнений быстро перерастают в подозрения и недоверие, но это не может быть доказательством измены. Несколько человек предположили, что такой ответ может говорить о том, что ваш партнер устал от постоянных несправедливых обвинений или уверен в том, что ему все равно не поверят.

Еще один человек сказал, что фраза "верь во что хочешь" не обязательно говорит об измене, но это точно сигнал того, что отношения для вашего партнера уже потеряли ценность.

"Бегите друг от друга, если слышите это", – добавил комментатор.

Один из подписчиков Мэрайи отметил, что подозрения убивают отношения.

"Если вы идете по пути подозрений без доказательств, вы рискуете бесповоротно разрушить свои отношения", – предупредил он.

Напомним, в Австралии неверный муж инсценировал свое похищение, чтобы провести канун Нового года с секс-работницей, а не в кругу семьи. После разоблачения полицией, мужчина получил наказание в суде и едва избежал тюрьмы.

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