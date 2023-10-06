"Оскорбляли чувства": американский турист разбил древнеримские статуи в Израиле (фото)

Мужчина был одет в религиозную одежду и бродил по музею с палкой, которой, возможно, и нанес ущерб.

Турист из США был арестован в Израиле за то, что разбил древнеримские статуи, которые он счел оскорбительными по отношению к себе. Об этом пишет The Time of Israel.

По мнению полиции, подозреваемый, мужчина в возрасте около 40 лет, намеренно разрушил мраморные скульптуры в Музее Израиля в Иерусалиме, поскольку "считает, что они оскорбили его религиозные чувства и противоречат Торе". Он был одет в религиозную одежду и бродил по музею с палкой, которой, возможно, и нанес ущерб.

По словам сотрудников музея, статуи являются древнеримскими, датируемыми II веком нашей эры, и входили в постоянную экспозицию. Считается, что одна из них — голова мраморной статуи Афины, греческой богини, известной римлянам под именем Минервы, найденной на севере Израиля в 1978 году. Другая — мраморная статуя грифона с колесом, изображавшая римскую богиню Немезиду, была найдена в пустыне Негев в 1957 году.

Обе скульптуры были переданы в лабораторию музея, где специалисты попытаются их отреставрировать Фото: Israel Museum

Обе скульптуры были переданы в лабораторию музея, где специалисты попытаются их отреставрировать.

Подозреваемый остается под стражей и ожидает слушания в мировом суде Иерусалима. В настоящее время Израиль переживает наплыв туристов в связи с недельным еврейским праздником Суккот.

"Руководство музея, которое рассматривает произошедшее как тревожное и необычное событие, осуждает любые формы насилия и надеется, что подобные инциденты больше не повторятся. В выходные дни музей будет работать в обычном режиме", — заявил представитель Музея Израиля в комментарии Metro.co.uk.

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