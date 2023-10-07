Синдром "спящей красавицы: медсестра потеряла целый год своей жизни из-за сна (фото)

Девушка утверждает, что из-за редкой болезни она проспала многие праздники, важные мероприятия, свой 19-й день рождения и даже Новый год. Многие врачи даже не слышали о подобном синдроме. На данный момент от него не существует лекарства.

24-летняя медсестра Белла Андреу из города Ньюкасл (Великобритания) спит более 20 часов в сутки и становится как "зомби" во время своих приступов сна, которые могут длиться до двух недель подряд. Об этом пишет Yahoo News.

Несмотря на бесчисленные приступы сна начиная с 17 лет, девушка не понимала почему это происходит с ней. Только 14 сентября этого года ей поставили официальный диагноз "синдром Клейне-Левина" (СКЛ), известный также как синдром "спящей красавицы".

Медсестра утверждает, что из-за редкой болезни она потеряла почти год своей жизни, проспав многие праздники, мероприятия, свой 19-й день рождения и Новый год. Она даже уснула, когда должна была быть подружкой невесты на свадьбе своей подруги.

Первый приступ Белла пережила в 2016 году, впервые напившись на вечеринке, после чего у нее начался 10-дневный период затуманивания сознания, который она сначала приняла за похмелье.

"Я только что закончила первый год обучения и пошла на вечеринку после уроков. Это был первый раз, когда я попробовала алкоголь и напилась, а на следующий день проснулась с мыслью, что у меня похмелье. У меня был туман в голове, я находилась в состоянии, похожем на сон. Я проснулась и не могла уснуть. Я спала большую часть суток, более 19 часов, и это продолжалось 10 дней", — рассказала она.

Во время приступов Белла может спать ежедневно по 20 часов до двух недель подряд Фото: Kennedy News & Media

Тогда врач общей практики утверждал, что девушка постоянно засыпала, чтобы привлечь к себе внимание.

"В течение нескольких месяцев я жила со страхом, что схожу с ума, и думала, что кто-то собирается запереть меня. Я знала, что со мной что-то не так — мои родители описывали это как "свет горит, а дома никого нет". Я очень независимый человек. Я очень общительная, но когда случается приступ, я становлюсь полной противоположностью. Я разговариваю как ребенок и нуждаюсь в помощи", — добавила медсестра.

Многие врачи даже не слышали об этом редком синдроме Фото: Kennedy News & Media

Британка также пояснила, что, несмотря на красивое название заболевания, ее состояние напоминает историю в жанре ужасов, в которой она является призраком. Во время приступов Белла может спать ежедневно по 20 часов до двух недель подряд, после чего длительное время сохраняются неприятные симптомы, аналогичные похмельному состоянию.

Для девушки было трудно учиться в школе и получить диплом медсестры. Периодически у близких возникает ощущение, что они ее "потеряли". Многие врачи в больницах даже не слышали о данном синдроме, и на данный момент не существует лекарства от него.

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