"Смертельное" лакомство: женщина расплакалась, попробовав "самую кислую конфету в мире"

По ее словам, леденцы были сделаны "сделаны из стекла и бетона". Когда женщина положила кислую конфету в рот, секунду не было никакой реакции, но потом она начала издавать нечленораздельные звуки.

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Женщина расплакалась, попробовав "самую кислую конфету в мире". Многие люди смогли прочувствовать ее эмоции благодаря видеоролику, которой она опубликовала в своем Instagram.

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Видео, снятое женщиной, получило широкую огласку после ее реакции на "самую кислую конфету в мире". Она корчилась в своей машине, пуская слюни, и выглядела очень неловко.

Кислые конфеты — это довольно необычное лакомство. Одни люди делают все возможное, чтобы не почувствовать кислого вкуса, то другие идут на все, чтобы их попробовать. Женщина купила конфеты "Черная смерть".

Создательница контента @underratedhijabi опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором она пробует "смертельное" лакомство и ее реакция вызвала настоящий ажиотаж. Некоторые люди даже писали, что она выглядит как "одержимая", а другие опасались за ее безопасность во время употребления конфет.

"Внимание! Не подходит для лиц младше восьми лет. Давайте попробуем", — прочитала она на упаковке, готовясь к употреблению.

Блогер добавила, что они выглядят "страшно". По ее словам, леденцы были сделаны "сделаны из стекла и бетона". Когда женщина положила кислую конфету в рот, секунду не было никакой реакции, но потом она начала издавать нечленораздельные звуки. Затем девушка издала сильный крик, обнажив зубы. Вкус "Черной смерти" ей не понравился. Из глаз женщины текли слезы, она пускала слюни и выглядела очень неловко, но это не помешало ей съесть вторую конфету.

"Я не знаю, как это описать, да. Такое ощущение, что в горле у меня металлический стержень", — поделилась она.

Многие люди смогли прочувствовать ее эмоции и даже начали волноваться за ее самочувствие.

"Тебя как будто током ударило или это одержимость. Не могу поверить, что ты взялась за вторую!" — написал один из ее зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.