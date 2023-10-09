"Игра в прятки": только люди с идеальным зрением найдут кошку среди кактусов за 15 секунд

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Такие тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

Эта визуальная головоломка проверить ваше зрение на прочность: среди кактусов притаилась кошка, которая определенно знает, "как играть в прятки". Сможете ли вы найти милое животное за 15 секунд? Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Star.

Оптические иллюзии — отличный способ проверить свой мозг и при этом немного развлечься.

Несмотря на то, что визуальные головоломки могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса. Эта головоломка поможет вам понять, обладаете ли вы идеальным зрением. Но справиться с ней будет не легко.

На рисунке изображена довольно хитрая кошка, которая прячется среди разросшихся аризонских кактусов. Пушистое животное, похоже, эксперт по маскировке, ведь его не так-то просто найти.

Настоло время найти кошку среди кактусов Фото: @centraltucson.co/Instagram

Если вам удалось заметить кошку за 15 секунд, то велика вероятность, что вы обладаете идеальным зрением. Компания Central Tuscon Co, предоставляющая финансовые услуги, разместила этот забавный тест на своей странице в Instagram.

"Мы видим своими глазками… кошку! Видите?" — написали они.

На картинке изображен потрясающий закат над пустыней, усеянной колючими кактусами, которые освещались отблесками заходящего солнца. Наряду с темными пятнами на картинке, имитирующими тени, пазл имел оранжевый оттенок, что усложняло задачу обнаружения пушистого животного. Компания предлагает разгадать головоломку всего за 15 секунд.

Вы нашли кошку? И сделали это за 15 секунд? Что ж, если вы справились, то поздравляем вас с окончанием теста. А если нет, то вас ждет правильный ответ.

Если вы посмотрите в левый верхний угол фотографии, то увидите кошку, сидящую на дереве.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: @centraltucson.co/Instagram

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.