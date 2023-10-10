Всего 2 штуки: бракованную монету продали почти за 15 тысяч долларов (фото)

До сих пор неизвестно сколько неправильно отлитых 50-центов из того выпуска попали в оборот. На данный момент подтверждена подлинность всего лишь двух из них.

На аукционе в Австралии редкую 50-центовую монету 1988 года продали за 14,7 тысячи долларов США. Главной ее изюминкой стала ошибка при отливке. Об этом пишет The Sun.

По имеющимся сведениям, в Австралии в обращении находятся только две "чрезмерно редкие" монеты, но их может быть больше.

Монета была отчеканена в 1988 г. и имеет стандартный герб на задней стороне, который несколько отличается от предполагаемого дизайна, посвященного двухсотлетию, с изображением корабля Первого флота и датами 1788-1988. Компания Downies Collectables, торгующая монетами в штате Виктория, недавно продала одну из редких монет за 14 750 долларов США, назвав ее "исключительно исторической".

"Как обычно, создание специальной памятной 50-центовой монеты, выпущенной только на один год, означало, что стандартная 50-центовая монета с гербом не выпускалась для обращения и, естественно, не была включена в наборы пробных и готовых монет того года. Действительно, никаких 50-центовых монет с гербом 1988 года не должно существовать", — говорится в сообщении Downies Collectables.

Монета была выпущена в честь 200-летия прибытия в Австралию Первого флота Фото: Daily Mail

Монета была выпущена в честь 200-летия прибытия в Австралию Первого флота, состоящего из 11 британских кораблей с первыми колонистами на борту. На 50-центах этого выпуска с одной стороны изображались корабль, роза ветров и контур континента, а с другой – профиль Елизаветы II. Однако некоторые из них были отчеканены с ошибкой – вместо корабля на них оказался герб страны.

До сих пор неизвестно, сколько бракованных монет из того выпуска попали в оборот. На данный момент подтверждена подлинность всего лишь двух из них, согласно экспертам. Тем не менее коллекционеры полагают, что 50-центов с гербами может быть гораздо больше.

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