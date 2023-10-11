Настоящий актер: турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду

Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.

50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Об этом сообщает The Sun.

Имя туриста не разглашается. Он был заключен в тюрьму после того, как не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов и ужинов". Мужчина устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке. Среди обманутых им заведений были El Buen Comer и Sale&Pepe, расположенные в Аликанте.

Турист проворачивал один и тот же номер: делал вид, будто теряет сознание, и сползал на пол. По словам одного из обманутых владельцев ресторанов, перед тем как симулировать приступ, литовец употребил несколько стаканов виски White Label и поел салат оливье.

Мужчина делал вид, будто теряет сознание Фото: The Sun

Вскоре после того, как обман был раскрыт, снимок мужчины распространили среди множества заведений. Сотрудник одного из ресторанов отметил, что почти всем пришло предупреждение с призывом быть осторожными и не обслуживать данного человека.

Позднее литовцу были выписаны два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но мужчина отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Теперь владельцы ресторанов намерены подать совместную жалобу, которая может привести к тому, что он проведет в тюрьме до двух лет.

Ранее Фокус сообщал, что профессиональный пекарь утверждает, что люди неправильно хранят хлеб. Шеф-повар отметила самые распространенные ошибки, из-за которых продукт быстрее начинает черстветь и покрываться плесенью.

Также стало известно, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.