"Так нельзя": профессиональный пекарь утверждает, что люди неправильно хранят хлеб

Шеф-повар ответила на вопрос о том, где и как лучше всего хранить хлеб. Она отметила самые распространённые ошибки, из-за которых продукт быстрее начинает черстветь и покрываться плесенью.

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Профессиональный пекарь Сара Брайденстайн подсказала, где лучше всего хранить хлеб и как накрывать его для максимальной свежести. Об этом пишет Daily Express.

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Буханка хлеба один из главных продуктов на большинстве кухонь по всему миру. Часто люди оставляют хлеб лежать на столе не думая о его сохранности.

Сара Брайденстайн, профессиональный пекарь, шеф-повар и женщина, которая вместе со своим мужем вот уже шесть лет руководит компанией Baking Kneads, поделилась некоторыми советами. На вопрос о том, где лучше всего хранить хлеб, она ответила, что "идеальным местом" является прохладное и сухое место, предложив поставить корзинку для хлеба подальше от плиты.

"Для ежедневного употребления заверните буханку в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань, чтобы сбалансировать этот хитрый танец между сохранением влаги и защитой от плесени", — посоветовала Сара.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Между тем, по мнению женщины, самое худшее место для хранения хлеба — это холодильник.

"Я поняла это на собственном опыте, когда только начинала печь. Хотя магазинный хлеб, напичканный консервантами, может в некоторой степени выдержать такие условия, но это не идеальный выбор. Холодильник может отсрочить появление плесени, но он ускоряет процесс черствения, поэтому так делать нельзя", — добавила она.

Если люди испытывают трудности с хранением хлеба, поскольку не могут достаточно быстро его съесть, отличным вариантом является его замораживание. Однако при этом необходимо правильно и плотно завернуть буханку, чтобы она "не потеряла в качестве и текстуре". Этот совет был дан после того, как другой эксперт подтвердил, что картофель хранится дольше всего, если его держать в прохладном темном месте с минимальным воздействием влаги и света, чтобы предотвратить его гниение. То же самое относится и к другим корнеплодам, таким как морковь и репа.

"При правильном хранении целая головка чеснока может прослужить до полугода, однако после того, как вы разделите зубчики на части, срок их хранения резко сокращается и составляет, как правило, от двух до трех недель", — рассказал профессионал.

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