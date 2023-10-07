"Так не можна": професійна пекарка стверджує, що люди неправильно зберігають хліб

Шеф-кухарка відповіла на запитання про те, де і як найкраще зберігати хліб. Вона зазначила найпоширеніші помилки, через які продукт швидше починає черствіти і покриватися цвіллю.

Related video

Професійна пекарка Сара Брайденстайн підказала, де найкраще зберігати хліб і як накривати його для максимальної свіжості. Про це пише Daily Express.

Важливо

Милий жест: молода мама розповіла про хитрість, яка допоможе встежити за дитиною (відео)

Буханець хліба — один із головних продуктів на більшості кухонь по всьому світу. Часто люди залишають хліб лежати на столі, не думаючи про його збереження.

Сара Брайденстайн, професійна пекарка, шеф-кухарка і жінка, яка разом зі своїм чоловіком ось уже шість років керує компанією Baking Kneads, поділилася деякими порадами. На запитання про те, де найкраще зберігати хліб, вона відповіла, що "ідеальним місцем" є прохолодне і сухе місце, запропонувавши поставити кошик для хліба якомога далі від плити.

"Для щоденного вживання загорніть буханець у паперовий пакет або бавовняну тканину, щоб збалансувати цей хитрий танець між збереженням вологи та захистом від цвілі", — порадила Сара.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Тим часом на думку жінки, найгірше місце для зберігання хліба — це холодильник.

"Я зрозуміла це на власному досвіді, коли тільки починала пекти. Хоча магазинний хліб, напханий консервантами, може певною мірою витримати такі умови, але це не ідеальний вибір. Холодильник може відтермінувати появу плісняви, але він прискорює процес черствіння, тому так робити не можна", — додала вона.

Якщо люди зазнають труднощів зі зберіганням хліба, оскільки не можуть досить швидко його з'їсти, чудовим варіантом є його заморожування. Однак при цьому необхідно правильно і щільно загорнути буханець, щоб він "не втратив у якості та текстурі". Цю пораду було дано після того, як інший експерт підтвердив, що картопля зберігається найдовше, якщо її тримати в прохолодному темному місці з мінімальним впливом вологи і світла, щоб запобігти її гниттю. Те ж саме стосується та інших коренеплодів, таких як морква і ріпа.

"За умови правильного зберігання ціла головка часнику може прослужити до пів року, проте після того, як ви розділите зубчики на частини, термін їхнього зберігання різко скорочується і становить, як правило, від двох до трьох тижнів", — розповів професіонал.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.