Прозвали "Мама": огромная тыква могла принести фермеру мировую славу (видео)

Трэвис Дженгер выиграл 50-й чемпионат мира по взвешиванию тыкв, вырастив огромный бугристый оранжевый плод, из которого можно было бы приготовить не менее 687 пирогов.

В понедельник в Калифорнии (США) преподаватель садоводства из штата Миннесота установил мировой рекорд в конкурсе на самую тяжелую тыкву, вырастив гигантский плод весом 2 749 фунтов (1 247 кг). Об этом сообщает AP.

Трэвис Дженгер из Аноки, штат Миннесота, выиграл 50-й чемпионат мира по взвешиванию тыкв в Халф Мун Бэй, Калифорния, вырастив огромную бугристую оранжевую тыкву, из которой можно было бы приготовить не менее 687 пирогов.

"Я не ожидал такого. Это было очень приятно", — сказал 43-летний американец, который занимается выращиванием тыкв уже почти 30 лет.

По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий мировой рекорд по самой тяжелой тыкве был установлен в 2021 году одним из производителей в Италии, который вырастил тыкву весом 2 702 фунта (1 226 кг).

Гиенгер выращивает свои тыквы на тыквенном участке на заднем дворе. По его словам, в этом году он решил обеспечить своим растениям дополнительный уход, поливая их до 12 раз в день и подкармливая и удобряя их немного чаще, чем обычно.

Тыква-чемпион получила приз в размере 30 000 долларов за выращивание самой большой тыквы и установление мирового рекорда.

На конкурсе в Халф Мун Бэй были и другие достойные кандидаты. 78-летний канадский фермер Дэйв Чан также мог получить значительную сумму. Его тыква, которую прозвали "Мама", была среди фафоритов. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина из Ричмонда, Британская Колумбия, надеялся на хороший результат, ведь недавно он уже выиграл 20 000 долларов на другом конкурсе в Сакраменто. "Мама" весила на том конкурсе 2 212 фунтов (чуть более 1003 кг). Она огромная, но не сможет побить мировой рекорд.

78-летний канадский фермер Дэйв Чан Фото: The Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off

Стоматолог на пенсии, Чан рассказал о своей технологии выращивания огромной тыквы, начав с исследования и получив семена от друга из Мичигана. Затем он и его жена Джанет Лав отправили образцы почвы со своего тыквенного участка в лабораторию для определения необходимого количества питательных веществ.

"Мы не просто бросаем кучу удобрений. Мы точно рассчитываем, сколько кальция, сколько азота… около 15 различных элементов для того, чтобы растения росли действительно хорошо. Выращивание тыкв — это половина изучения почвоведения", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак поймал редкую рыбу с "человеческими зубами". Мужчина не мог поверить в свою удачу. Ему показалось, что огромное существо "улыбается" ему.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.