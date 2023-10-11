"Это важнее": женщина пожертвовала личным рекордом ради спасения котенка (фото)

Спортсменка бежала с животным на руках около километра, пока не отдела его зрителям, которые были готовы подарить ему новый дом.

В США жительница Бостона, участвовавшая в Чикагском марафоне Bank of America, остановилась, чтобы спасти котенка на 21-м километре, и даже успела найти ему новый дом прямо во время забега. Об этом сообщает CBS Chicago.

Сара Бохан рассказала, что приближалась к личному рекорду марафона, когда заметила котенка в пяти милях от финиша.

"Он весил всего 1 фунт (450 грамм) Шерсть была матовой, и что-то щелкнуло, и я подумала: "Это важнее". И я помню, как в глубине души я подумала: "Твой PR (личный рекорд) уйдет в никуда. Ты его не сделаешь". Это был просто инстинкт. Это был человеческий инстинкт", — рассказала она в беседе с журналистами.

По словам Бохан, она держала в руках котенка около километра вместе с коллегой по забегу Джией Нигро, пока они не встретили зрителей, которые с радостью согласились подарить котенку новый дом.

Спортсменка передала котенка в добрые руки Фото: PAWS Chicago

Американка завершила забег со временем 3 часа 31 минута и 13 секунд, чем осталась довольна, несмотря на то, что это не личный рекорд.

Бохан, у которой есть две собственные кошки, участвовала в забеге в составе команды Team PAWS Chicago, которая занимается сбором средств для приюта PAWS Chicago.

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