Тайная подработка: начальник увидел фото своей сотрудницы на OnlyFans и уволил ее (видео)

Женщина лишилась своей должности маркетолога в организации. В настоящее время Энни зарабатывает около 1000 долларов в день на своем контенте для взрослых.

26-летняя Энни Найт из Австралии рассказала, что ее уволили с работы после того, как начальник узнал о ее тайной подработке на OnlyFans. Об этом она рассказала во время одной из передач SBS Insight.

Женщина лишилась своей должности маркетолога в организации после того, как ее работодатель обнаружил ее аккаунт OnlyFans. Рассказывая об этом случае она призналась, что чувствует себя рассерженной и расстроенной из-за этого инцидента.

Жительница Ньюкасла (Австралия) отметила, что часто волновалась из-за того, что кто-то увидит ее контент для взрослых, когда присоединилась к популярной платформе. Однако она никогда не предполагала, что ее карьера окажется под угрозой из-за этого.

"Меньше всего мне хотелось, чтобы меня уволили, если кто-то найдет мой OnlyFans. Несколько лет назад меня уволили из одной из моих работ. Я только приступила к новому поручению, у меня был пятый день. Я получила электронное письмо с уведомлением о расторжении контракта", — сказала она.

Женщина призналась, что чувствует себя рассерженной и расстроенной из-за этого инцидента Фото: instagram.com/anniekknight

Открыв сообщения Энни увидела скриншоты своего контента для взрослых.

Австралийка пояснила, что ее увольнение было обосновано тремя причинами: она ошибочно утверждала, что у нее есть еще один бизнес, не получив разрешения от компании; вела побочный бизнес без соответствующего разрешения; наличие порнографических изображений себя и грубых высказываний в Интернете, противоречащих правилам компании.

Женщина не оспаривала это решение, но призналась, что она "очень расстроена и очень зла".

Женщина начала заниматься подработкой на OnlyFans в сентябре 2020 года Фото: instagram.com/anniekknight

Бывший маркетолог начала заниматься подработкой на OnlyFans в сентябре 2020 года, с целью накопить средства на покупку дома. Ее предприятие быстро принесло ей успех. В настоящее время Энни зарабатывает около 1000 долларов в день на своем взрослом контенте, за просмотр которого фанаты платят ежемесячную подписку.

OnlyFans — это платформа подписки на контент, которая позволяет размещать контент для взрослых и зарабатывать деньги/

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