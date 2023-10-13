Тысячи людей могли пострадать: женщина выдавала себя за врача и давала советы в TikTok

Дайла Карези давала неквалифицированные рекомендации своим зрителям, которых получилось легко обмануть. В период с 2019 по 2021 год женщина набрала 243 000 подписчиков в TikTok.

30-летняя медицинская работница Дайла Карези из Австралии обманула тысячи людей своими выступлениями в TikTok, убеждая пользователей в том, что она дипломированный врач, однако недавнее судебное слушание доказало обратное. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, раздававшая советы о здоровье в соцсетях, оказалась мошенницей в поддельной медицинской одежде. Далия Карези выдавала себя за врача и давала дикие рекомендации своим поклонникам. Гражданка Австралии давала неквалифицированные советы тысячам людей, которых легко было обмануть в соцсетях.

Свои заявления она сопровождала переодеванием в медицинскую одежду с напечатанным на ней именем и стетоскопом на шее. Карези утверждала, что имеет диплом врача, и даже рассылала пациентам поддельные письма со своим именем.

В период с 2019 по 2021 год австралийка набрала 243 000 подписчиков в TikTok и 20 000 подписчиков в Instagram. Она дала понять, что специализируется на женском здоровье, и даже подписывала свои электронные письма медицинской подписью.

Карези утверждала, что имеет диплом врача Фото: Instagram/dr_dalya_shaikbzeni

Однако вскоре выяснилось, что Карези ни разу в жизни не работала в медицинской сфере. Мошенница все это время работала в Commonwealth Bank of Australia. Она занималась канцелярской работой, а в свободное время выдавала себя за врача, ставя для своих подписчиков в TikTok тег "#doctor". Впоследствии она признала себя виновной в выдаче себя за врача в суде Даунинг-центра.

"На мой взгляд, это достаточно серьезные вопросы. Неправомерные действия Карези, когда она выдавала себя за врача, были обширными, многочисленными и повсеместными. Некоторые выходили за рамки, (она) предлагала советы по раку яичников, по COVID-19, по лечению малышей, по передозировке парацетамола, была одета в медицинскую одежду и со стетоскопом на шее. Из-за этого могли пострадать люди", — заявил Тео Цавдаридис, вынося приговор Карези 11 октября.

Женщина рассылала пациентам поддельные письма со своим именем Фото: Instagram/dr_dalya_shaikbzeni

Ее "врачебная хитрость" началась примерно в период изоляции из-за COVID-19. Довольно быстро ее ролики стали популярными в Австралии, Ираке и Иране. Защищаясь, Эразмус Ловелл-Джонс заявил, что его клиентка действительно имеет два медицинских образования — бакалавра медицинских наук и магистра репродуктивной медицины.

Несмотря на то, что за выдачу себя за другого человека полагается трехлетнее тюремное заключение, 30-летняя подражательница врача была приговорена к исправительным работам и штрафу в размере 13 300 австралийских долларов (чуть более 305 тысяч гривен).

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