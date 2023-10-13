Давняя традиция: в ресторане подают еду из соусом с банки, которую не мыли 90 лет (видео)

Традиция добавлять соус в блюда не очищая горшок соблюдалась тремя поколениями с 1933 года и нынешний хозяин уверен, что это способствовало успеху семейного бизнеса.

Популярный ресторан в Токио (Япония) вызвал споры в соцсетях, после того, как стало известно, что работники опускают свои вкуснейшие свиные шампуры в банку с соусом, которую не чистили почти 100 лет. Об этом пишет Oddity Central.

Ресторан Abe-chan, расположенный в токийском торговом районе Азабу Дзюбан, был недавно показан в популярном японском телешоу, где выяснилось, что одним из секретов его успеха является довольно сомнительная на вид банка, покрытая желатиновой массой.

По всей видимости, это та самая емкость с соусом, в которую на протяжении последних 90 лет макают свиные шампуры, а темно-коричневая масса вокруг нее — это соус, вытекший и затвердевший за десятилетия. По словам владельца Abe-chan в третьем поколении, за последние шесть десятилетий банку ни разу не чистили.

Вместо того чтобы каждый день после закрытия чистить емкость, персонал Abe-chan просто заливает остатки соуса, что только усиливает его аромат. Застывшая масса вокруг глиняного горшка не самое аппетитное зрелище при заказе уличной еды, но для владельцев заведения это ценное сокровище, выставленное на всеобщее обозрение прямо рядом с угольным грилем.

Ролик о закусочной вызвал большой резонанс в соцсетях Фото: скриншот/YouTube

Издание отмечает, что, Abe-chan был основан в 1933 году дедом нынешнего владельца, и банка с соусом появилась еще в те времена. Традиция добавлять соус, не очищая емкость, соблюдалась всеми тремя поколениями, и нынешний владелец уверен, что это способствовало успеху семейного бизнеса.

В ходе телепередачи экспертам был задан вопрос о потенциальной гигиенической опасности и один из них сказал, что если соус достаточно долго подвергается термической обработке, то бактериальное заражение не должно представлять никакой опасности.

Ролик о закусочной вызвал большой резонанс в соцсетях, и если одни посетители Abe-chan защищали заведение, утверждая, что едят там уже много лет и никогда не испытывали проблем со здоровьем из-за еды, то другие заявляли, что деформированная на вид банка с соусом представляет собой серьезную проблему с точки зрения гигиены.

На данный момент неизвестно, как Abe-chan справляется с критикой своей многолетней традиции. Одни источники утверждают, что владелец решил продолжать работу в обычном режиме, несмотря на споры, другие говорят, что он почистил банку впервые за 90 лет.

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