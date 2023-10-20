Виновно насекомое: рейс лоукоста из Амстердама задержали на 5 часов из-за укуса комара

Насекомые и звери подчас становятся не только причиной курьезных задержек рейса, но и опасных инцидентов во время полета.

Пассажиры рейса авиакомпании EasyJet, следовавшего из аэропорта Схипхол в Амстердаме в британский Манчестер, были задержаны на пять часов после того, как пилота укусил комар. Об этом сообщает Mirror.

При этом самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе, однако пилот потребовал, чтобы в салоне и кабине была проведена тщательная дезинфекция.

"Он сказал нам, что его укусил комар, и он хочет, чтобы весь самолет продезинфицировали, дабы подобный инцидент не повторился в небе", — вспоминает Рэйчел Грин, одна из пассажирок, которая оказалась ветеринарной медсестрой.

Позже пассажирам сообщили, что рейс якобы задерживается по техническим причинам. При этом единственная компенсация, которую получили клиенты авиакомпании, был ваучер на питание на сумму 3,9 доллара.

"Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа — наш высший приоритет", — прокомментировали инцидент в EasyJet, отвечая на вопрос об инциденте.

Насекомые на борту самолета

Насекомые подчас становятся причиной неожиданных и курьезных случаев в работе экипажей самолетов.

Так, самолет авиакомпании Delta Air Lines застрял на взлетной полосе в межконтинентальном аэропорту имени Буша в Хьюстоне, штат Техас, на три часа после того, как рой пчел вцепился в одно из его крыльев.

В Великобритании семь самолетов British Airways, а один Virgin Atlantic были остановлены из-за ос и пчел. По этой же причине были задержаны рейсы на паре самолетов Vistara Airlines, которые были припаркованы в аэропорту Калькутты в Индии с разницей в 16 часов. На них также обосновался пчелиный рой. В обоих случаях это привело к задержке рейсов, а чтобы отогнать пчел, потребовались водяные шланги.

Огромный рой пчел обосновался на крыле самолета LATAM Airlines, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу в Бразилии.

В Мексике рейс в международном аэропорту Гвадалахары также был задержан на два часа из-за роя комаров в салоне. Бортпроводники пытались избавиться от насекомых подручными средствами, но их попытки не приносили успеха. Комары улетели сами после того, как всех пассажиров вывели из самолета, а в салоне выключили свет.

Напомним, Фокус писал, как 4 августа испуганных пассажиров рейса 123 "Иракских авиалиний" пришлось эвакуировать после того, как медведь, находившийся в отсеке для животных, вырвался из клетки.

Также Фокус сообщал, что огромный бурый медведь напал на группу туристов на Аляске.

Ранее Фокус рассказал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом, отказались от долгожданного полета.