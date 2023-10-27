Швеция показала забавную рекламу, чтобы ее не путали со Швейцарией (видео)

Швецию довольно часто путают со Швейцарией, поэтому в стране решили положить этому конец и запустить небольшую рекламную кампанию об отличиях двух стран.

Национальная туристическая организация Visit Sweden решила провести четкие границы в понимании, что за страна Швеция. Об этом сняли рекламный ролик и распространяют его в сети.

На подобное решение проблемы Visit Sweden натолкнули запросы в Google, где почти 85 000 человек ежегодно поднимают вопрос, Швеция и Швейцария — разные страны, или это одно и то же. Кроме того, исследование, проведенное Visit Sweden, показало, что половина респондентов не вполне уверена, есть ли между двумя странами какая-то разница.

"Мы сможем общаться о таких вещах, как песчаные отмели, крыши и тишина. Тем временем Швейцария сосредоточится на банках, горных вершинах и громких звуках, как йодль. Швейцарии останется ЛСД (потому что вы его изобрели), а Швеции — полярное сияние", — говорится в кампании.

Как отмечается в рекламе, шведы, как всякие счастливцы, предпочитают "часов не наблюдать", а в Швейцарии фокусируются на создании роскошных хронометров.

В ответ швейцарская туристическая компания Schweiz Tourismus рада была увидеть, как они заявили, насколько хорошо и с каким юмором можно делать туристическую рекламу.

"Швейцария вполне безошибочно узнаваема на рынке туристических услуг. Гости из-за рубежа никогда не спутают Швейцарию ни с какими другими туристическими направлениями, какими бы похожими ни были их названия", — тем не менее отметили они.

Напомним, Фокус писал о рекламе, в которой Арнольд Шварценеггер и Сальма Хайек сыграли греческих богов.

Кроме того, Фокус рассказал, как Шакира снялась в рекламной кампании.