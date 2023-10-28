Делятся всем: "самые похожие близнецы в мире" показали общего жениха (фото)

Красотки встречаются с мужчиной уже 12 лет и даже хотят одновременно родить ребенка от своего возлюбленного. Поклонники сестер в соцсетях называют мужчину настоящим счастливчиком.

Анна и Люси Декинк из Австралии называют "самыми похожими близнецами в мире". Они известны тем, что делятся всем в своей жизни, даже женихом Беном Бирном. На этой неделе девушки решили попозировать для камер вместе с возлюбленным. Об этом пишет Daily Star.

36-летние красотки из австралийского города Перт встречаются с мужчиной уже 12 лет и даже хотят одновременно родить от него ребенка. Поклонники сестер в соцсетях называют жениха настоящим счастливчиком.

Анна и Люси, звезды телешоу Extreme Sisters, выложили на своей странице в Instagram фотографию с Беном. На снимке красавицы-брюнетки позируют в одинаковых синих платьях с капюшонами, а их кавалер обнимает их за плечи. Сестры, которые вместе принимают душ и пользуются туалетом, выглядят почти одинаково.

"У Бена есть близняшки", — подписали они свое фото.

"У Бена есть близняшки" Фото: annalucydecinque/Instagram

Поклонники сестер в соцсетях были в восторге от этого снимка и поспешили поделиться своими впечатлениями.

"Двойная любовь — он очень счастливый человек. Он такой милый, так заботится о вас обоих, мне нравится наблюдать за вами. Поддержка и любовь, которые вы испытываете друг к другу, — это нечто особенное и редкое", — написал один из них.

Сестры вместе принимают душ и даже пользуются туалетом Фото: annalucydecinque/Instagram

Трио, которое каждую ночь спит вместе в одной огромной кровати, уже больше года пытается забеременеть.

"Любовь есть любовь, мы все взрослые люди. Наша мама на самом деле убеждает нас рожать естественным путем. Я не знаю, как это будет работать. Мы должны сделать это одновременно. Как это будет работать? Это будет еще одна проблема. На Бена оказывается большое давление", — рассказал Анна и Люси во время телепередачи.

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