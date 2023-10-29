Аферы с посылками: в Британии разоблачили новую мошенническую схему с переодеванием

Мошенники, обладая банковскими реквизитами одного человека, заказывали посылку на адрес другого. Затем переодевшись сотрудниками службы доставки, они пытались перехватить ее в надежде, что хозяин дома не откажется отдать ее, так как он посылку не заказывал.

Британцы становятся жертвами новой дерзкой аферы, когда мошенники, переодевшись в форму работников службы доставки Dynamic Parcel Distribution (DPD), привозят своим "клиентам" таинственные посылки с целью заполучить ее содержимое. О новой мошеннической схеме рассказали в Daily Mail.

О новых аферистах стало известно после публикации в TikTok видео, где блогер рассказал о новой мошеннической схеме. Как стало ясно по комментариям к видео, такую схему аферисты проделывали неоднократно.

Мошенники, используя банковские реквизиты одного человека, заказывают товары на адрес другого, ничего не подозревающего лица. После доставки товара мошенники, одетые в одежду с логотипом DPD, пытаются перехватить посылку, надеясь, что хозяин дома не откажется отдать ее, так как он сам не делал заказ.

При этом в случае сообщения о мошенничестве предполагается, что посылка будет возвращена не преступникам, а невинному получателю, поскольку она была заказана на его имя и на его адрес.

Такую практику описал один из пользователей соцсети под видео.

"На днях я разговаривала по телефону со своей лучшей подругой, и тут раздался звонок в дверь, поэтому ей пришлось пойти и взять посылку. Это была посылка для ее отца, на ней было написано его имя, и ничего подозрительного в этом не было", — пишет пользователь.

По ее словам, несколько минут спустя в дверь снова позвонили, и другой "водитель DPD" рассказал ей, что посылка была доставлена по ошибке и ее нужно вернуть компании Sky. Но хозяйка отказалась, так как на посылке был указан ее адрес, и сказала, что семья сама свяжется с компанией Sky, чтобы разобраться с этим, после чего "водитель DPD" быстро уехал. Как оказалось в посылке был iPhone 14 с сим-картой Sky которую, как позже подтвердил ее отец, он не заказывал.

"Очевидно, кто-то заключил контракт или внес предоплату за телефон и доставил его по своему адресу. Отец позже перезвонил в Sky и сказал, что кто-то явно использовал его персональные данные. Но там ответили, что на этот адрес заказали два телефона один из которых был доставлен ранее, но посылку перехватили на подъезде", — рассказывает пользователь.

Некоторые зрители были сбиты с толку этой аферой, поэтому TikToker пояснил в комментариях, что каждый раз, когда мошенники это делают, они, очевидно, используют банковские реквизиты, украденные у одного человека, и имя/адрес другого человека.

Затем, используя украденные банковские реквизиты, они обманным путем заказывают телефоны или что-либо еще на адрес другого человека и перехватывают доставку до того, как она будет вручена конечному клиенту. После этого у них появляется новый телефон, и если о мошенничестве с банковскими реквизитами будет сообщено, то выйдут на адрес человека, имя которого указано в доставке.

"Отслеживается, что телефон достался вам, а не им, так как они заказали его на ваше имя на ваш адрес, и поэтому мошенники уходят с концами", — пояснил один из пользователей.

Авторы публикации добавили, что примерно четыре из пяти случаев мошенничества, начинающегося с текстового сообщения, связаны с аферистами, имитирующими компании Royal Mail, DPD и Hermes, которые занимаются доставкой посылок.

Ранее сообщалось, житель Киевской области вместе с пособниками обманули мать погибшего на войне военнослужащего и выманили у нее 7, 5 млн гривен. Они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства в иностранную инвестиционную компанию, после чего женщина вносила частями деньги на открытый якобы для нее счет компании.