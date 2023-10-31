"Люди бежали от меня": мужчина, родившийся без челюсти, смог найти свою любовь (видео)

Мужчина родился без возможности говорить и есть, он может общаться только с помощью языка жестов или приложения на телефоне, которое переводит текст в голос. Помимо видимой деформации, у него есть проблемы со слухом и обонянием.

Мужчина из США, родившийся без нижней половины лица из-за редкого заболевания, познакомился с женщиной на работе и женился через год, Однако, по его словам, люди обвиняют их в фиктивном браке ради внимания. Об этом пара рассказала в рамках шоу Love Don't Judge.

Человек, родившийся без челюсти, говорит, что люди в ужасе бежали от него, но любовь помогла ему выстоять.

Джозеф Уильямс, работающий сварщиком, родился с отофациальным синдромом. Это редкое врожденное заболевание, вызванное мутировавшим геном. Мужчина родился без возможности говорить и есть, он может общаться только с помощью языка жестов или приложения на телефоне, которое переводит текст в голос. Помимо видимой деформации, у Джозефа есть проблемы со слухом и обонянием.

"Я получаю самые разные реакции. Часто люди бежали от меня, потому что им страшно, они кричат или плачут. Я понимаю, что я не такой, как все, и что некоторые люди будут считать меня уродливым и не примут меня, но я все же человек, у которого есть сердце, чувства и мозг. Ко мне следует относиться с уважением, как и к любому другому человеку", — рассказал он во время подкаста.

Джозеф и не надеялся найти любовь, пока не встретил Ваню Фото: instagram.com/treasure_83_

Джозеф и не надеялся найти любовь, пока не встретил Ваню. Она не могла поверить в то, что видит, когда впервые увидела его на работе.

"Я увидела, как он вошел в здание. Это было раннее утро… Я подумала: "Неужели я это вижу?" Я не хотела с ним разговаривать. Мне было любопытно, но я не хотела быть грубой и спрашивать, что с ним случилось", — вспоминает женщина.

Между коллегами быстро завязался роман.

"Я понял, что испытываю к ней чувства, на второй день. Она пришла на работу, и когда она повернула за угол и увидела меня, на ее лице появилась улыбка, и я подумал: "Это самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел". Потом, когда я проходил мимо ее рабочего места, она написала мне привет", — вспоминает Джозеф.

Женщину часто обвиняли в том, что она изменяет своему мужу Фото: instagram.com/treasure_83_

Через год пара поженилась. Джозеф обучил Ваню языку жестов, чтобы им было легче общаться, а она научилась готовить еду, которую он может употреблять через трубку — ведь он не может жевать и глотать, он никогда не пробовал нормальную пищу.

Люди жестоко обвиняли их в фиктивном браке ради внимания из-за его состояния, потому что они не могут целоваться, как обычная пара. Женщину часто обвиняли в том, что она ему изменяет.

"Мы поженились 26 июня 2020 года. Мы никому не сказали, мы просто сбежали. Мы пошли в здание суда в Индиане и просто подписывали бумаги — мы не собирались жениться там и тогда, но женщина в здании суда сказала: "Эй, ребята, вы хотите пожениться сегодня?". И я ответила "да". У меня даже не было нужной одежды на такой случай, нашей семьи там не было… просто это было как-то неправильно, но в то же время правильно", — рассказала Ваня.

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