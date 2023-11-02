Украинка с "самыми большими скулами в мире" рассказала о проблемах со здоровьем (фото)

Анастасия Покрещук призналась, что по "разным причинам" не может выносить ребенка. При этом девушка не уточнила, связана ли ее болезнь с увлечением филлерами.

Модель из Украины Анастасия Покрещук, известная как обладательница "самых больших щек в мире", рассказала о своих проблемах с фертильностью. Об этом пишет The Mirror 1 ноября.

Сообщается, что ради нынешней формы скул Анастасия перенесла такое большое количество инъекций, что "сбилась со счета". Увлекающаяся филлерами девушка призналась своим поклонникам, что сейчас ведет борьбу с бесплодием.

Анастасии Покрещук диагностировали кисту Фото: Mirror Анастасии Покрещук диагностировали кисту Фото: Mirror

Анастасия поделилась кадрами с больницы, на которых видно рентгеновские снимки. Как отмечают авторы публикации, девушке, вероятно, диагностировали кисту.

"Теперь вы знаете обо мне все. И послушайте моего супергинеколога […] о гормональных нарушениях. Это можно вылечить и исправить", — заявила модель.

Анастасия также отметила, что после удаления кисты ей также предстоит операция по "исправлению" дисплазии, которая вызывает усиление аномального роста клеток и считается предраковым.

Девушка не упоминала о том, связны ли ее проблемы со здоровьем с пристрастием к "инъекциям красоты". По ее словам, она не может выносить ребенка по "разным причинам".

Напомним, после того, как 34-летняя Анастасия Покрещук рассказала о своей последней операции, некоторые фанаты выразили обеспокоенность тем, что это может быть "слишком".

В свою очередь гражданка Болгарии Андреа Иванова, известная как женщина с самыми большими в мире губами жалуется, что не может найти любовь. Она отметила, что рядом должен быть человек, который будет ее понимать и не будет стесняться.