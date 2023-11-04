Сам открыл холодильник: голодный медведь ворвался в дом и украл лазанью (видео)

Записью с камеры наблюдения поделилась в соцсетях владелица дома Хелена Хоулис. Медведь проник в ее жилье через окно, которое оставили открытым.

В США гигантский медведь был запечатлен на камеру дверного звонка Ring, когда ворвался в дом, а затем направился к холодильнику и съел целую лазанью. Об этом пишет News Week.

Записью с камеры наблюдения поделилась в соцсетях владелица дома Хелена Хоулис. Медведь проник в ее жилье через окно, которое оставили открытым.

На кадрах видно, как животное бродит по коридору внутри дома, а затем направляется на кухню. Затем видеозапись переключается на другую камеру, установленную над холодильником, к которым медведь сразу же проявил интерес. Невероятно, но он без проблем открыл ящик морозильной камеры, а затем засовывает туда свою морду, чтобы обнюхать содержимое.

В конце концов животное достало с холодильника замороженную лазанью, после чего с легкостью выбирается через открытое окно. Удивительный ролик был снят на дверной видеозвонок Ring и внутреннюю камеру в доме в Бархамстеде, штат Коннектикут.

Издание отмечает, что черные медведи всеядны и питаются травой, травой, фруктами, ягодами и орехами. Однако их привлекает даже малейший запах человеческой пищи.

Медведь украл целую мороженную лазанью и вылез в тоже окно Фото: Ring

Департамент энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут отмечает, что черный медведь умен и обладает острым обонянием.

"Он способен уловить малейший аромат пищи, что может привести медведя в кемпинги и вблизи домов. Запахи от небрежно хранящихся продуктов и мусора могут приманивать медведей на большие расстояния. Черные медведи обычно пугливы и скрытны и, как правило, боятся людей. Однако, если они регулярно находят пищу вблизи домов и мест, где ведется активная деятельность, они могут потерять страх", — предупреждают в министерстве.

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