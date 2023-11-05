Подали в суд: на женщин в съемном доме напали "бешенные" летучие мыши (фото)

Сумма иска не разглашается, но пострадавшие требуют возмещения медицинских счетов, судебных издержек и убытков, связанных с душевными страданиями, сильной тревогой и эмоциональными переживаниями.

В США пенсионерки подали в суд на компанию AirBnB, которая предоставляет выбор съемного жилья, после того, как на них напали "бешеные" летучие мыши в арендованном доме напали. Об этом пишет Daily Mail.

Пожилые женщины снимали дом в Альпене (штат Мичиган). После нападения диких животных им пришлось делать прививки от бешенства.

Разгневанная отдыхающая подала в суд на компанию AirBnB после того, как она и ее подруги подверглись нападению бешеных летучих мышей, которые находились в арендованном ими доме в штате Мичиган.

Патриция Руни, Кристи Локхарт, Дениз Смит, Диана Крайтс, Джейми Бобольц, Джейн Сандерсон, Кэти Беннетт-Влек и еще одна подруга, имя которой не называется, подали в суд на компанию после того, как они арендовали дом в городе Альпена на берегу озера.

Поначалу все шло хорошо до последней их ночи в съемном жилье. Согласно однозвездочному отзыву Руни о доме, "бешеные" летучие мыши начали нападать на нее и ее подруг. Они начали "пикировать" на женщин, когда они спали в своих кроватях.

Женщины арендовали дом в городе Альпена на берегу озера Фото: Google

Пенсионерки пытались покинуть дом через главную лестницу, но когда они добрались до нее, то обнаружили, что она "захвачена" летучими мышами, и многие из них получили болезненные укусы, пытаясь выбраться наружу.

"Они летали по всему этажу и на лестничной клетке, поэтому мы не могли выбраться из дома. Хозяин жилья не отвечал на наши одиннадцать звонков во время ужасной ночи с летучими мышами, начиная с 12:08 ночи. Двое из нас имели контакт с летучими мышами, у одной остались следы укусов, — написала она.

Когда на следующий день дезинсектор прибыл в "адский дом", он обнаружил, что чердак покрыт "гуано летучих мышей", что говорит о том, что проблема нашествия летучих мышей существует уже давно, а владелец не устранил ее.

Женщин также заставили сделать болезненные прививки от бешенства. Теперь все отдыхающие подали в суд на AirBnB и владельцев жилья.

Хотя точная сумма иска не разглашается, женщины требуют возмещения медицинских счетов, судебных издержек и убытков, связанных с душевными страданиями, сильной тревогой и эмоциональными переживаниями, вызванными нападением бешеных летучих мышей.

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