Нашел "счастливую" монетку: американец поверил в свою удачу и выиграл $267 тысяч (видео)

Мужчина утверждает, что найденное им на дороге пенни помогло ему разбогатеть. Теперь он не расстается со "счастливой" монетой.

Ральф Мейтон-младший из Северной Каролины (США) рассказал, что после его розыгрыша на Хэллоуин родные не поверили ему, когда он сообщил им, что выиграл в лотерею 266 982 доллара. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал представителям Образовательной лотереи Северной Каролины, что решил купить билет 100X The Cash Fast Play в магазине BP Graham после того, как нашел на земле "счастливый" пенни.

Лотерейный билет Мэйтона стоимостью 20 долларов принес ему джекпот в размере 66 982 долларов плюс дополнительные 200 000 долларов.

"Я всегда слышал, что если копейка лежит лицом вверх, то это к удаче, и, черт возьми, если бы я не поверил в это тогда, то не купил бы билет. Сейчас счастливая монетка у меня в кармане, и я буду хранить его вечно. Я даже не представлял, что выиграл дополнительные 200 000 долларов. У меня чуть сердце не остановилось от волнения", — рассказал американец.

Мужчина нашел монету, которая по его мнению, принесла ему удачу Фото: скриншот/YouTube

По словам Мэйтона, самым сложным в выигрыше было убедить свою мать в том, что его победа в лотереи не была очередным розыгрышем.

"Мы каждый год разыгрываем ее на Хэллоуин. Она думает, что я таким образом пытаюсь подшутить над ней", — добавил счастливый победитель лотереи.

Мэйтон отметил что, его матери придется поверить, когда он потратит часть своего выигрыша для ее поездки на Гавайи.

"Это единственное место, где она никогда не была. Она заслужила это, поэтому я хочу взять ее с собой", — сказал мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.