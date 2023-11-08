Мужчине удалили не тот орган: хирурги не смогли найти его аппендикс (фото)

После ошибки мужчина перенес еще 4 операции и был вынужден отложить лечение рака. По его словам, врачи сделали вид, что хирургическое вмешательство прошло нормально.

В США житель штата Вашингтон подал в суд на Вашингтонский университет (UW) после того, как два хирурга UW не смогли обнаружить аппендикс и вместо этого удалили часть толстой кишки, в результате чего мужчина получил целый ряд медицинских проблем. Об этом пишет The Messenger News.

Джордж Пиано рассказал, что один из хирургов "как будто просто не обращал внимания" на совершенную ими ошибку.

По словам адвокатов пострадавшего, лечащий врач Нидхи Удявар должен был наблюдать за работой хирурга-стажера Пола Германа, который 6 декабря 2022 года проводил операцию по удалению аппендицита. Однако Пиано утверждает, что хирурги не смогли обнаружить нужный орган и провели операцию настолько неудачно, что его состояние стало еще хуже.

"Когда я очнулся и вышел из наркоза, я испытывал сильную боль. Гораздо хуже, чем когда я поступил в больницу. Я страдал от протекания толстой кишки, что привело к сепсису и инфекции. И я чуть не умер от этого", — рассказал мужчина журналистам.

Операция была проведена в Северо-западном медицинском центре Вашингтонского университета в северной части Сиэтла. По словам Пиано, ему потребовалось установить илеостомический мешок, а также провести еще четыре операции. Он продолжает испытывать сильные боли. Адвокаты Пиано утверждают, что из-за полученных травм он также отложил лечение рака.

После ошибки врачей мужчина перенес еще 4 операции Фото: KIRO

Пиано рассказал журналистам, что когда он разговаривал с одним из хирургов, участвовавших в вырезании аппендикса, через восемь дней после первой операции, тот, "казалось, просто отнесся к этому легко". Адвокат пострадавшего, Эдвард Мур, назвал случайное удаление толстой кишки своего клиента "умопомрачительным".

"Я никогда не слышал о том, чтобы кто-то не смог обнаружить аппендикс", — сказал он.

В иске Пиано не требуется никакой конкретной денежной компенсации. По словам членов семьи, они не хотели подавать его, но, учитывая отсутствие реакции со стороны больницы, сочли, что других вариантов нет.

Представители UW Medicine заявили журналистам, что они стремятся обеспечить наилучшее обслуживание всех своих пациентов.

Ранее Фокус сообщал, что толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет. Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

Также стало известно, что мужчина вышел из гостиничного номера на ужин, и его отдали другим гостям, требуя оплату. Джордж Марков написал письмо, в котором описал серьезную ошибку администрации отеля и попросил эксперта решить его проблему. Мужчина едва не остался на улице посреди ночи.