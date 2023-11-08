Выгнали за неуплату: женщина, которая жила в особняке за $3,5 млн, планирует вернуться

Когда владелец, Саша Йованович, попытался выселить женщину, но Элизабет Хиршхорн потребовала 100 000 долларов в качестве компенсации за переезд. После судебного разбирательства женщина хочет вернуться в "свое" прежнее жилье.

В США 55-летняя квартирантка Элизабет Хиршхорн жила в особняке стоимостью 3,5 млн долларов, который она забронировала на Airbnb (онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру), почти 600 дней, отказываясь выезжать. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, которую прозвали "жильцом из ада" после того, как она в течение 575 дней прожила в особняке стоимостью 3,5 млн долларов, наконец-то выселена.

Элизабет Хиршхорн первоначально забронировала шестимесячное проживание в роскошном особняке в Брентвуде (Калифорния) в сентябре 2021 года. Однако по истечении этого срока выпускница Гарварда отказалась выселяться.

Пандемия Covid-19, а также "незаконно построенный" душ стали для нее двойной порцией отговорок, которые, она использовала, чтобы не покидать роскошный дом на склоне холма. А когда голландский владелец, 61-летний Саша Йованович, попытался выселить ее, Хиршхорн потребовала 100 000 долларов в качестве компенсации за переезд.

Элизабет Хиршхорн должна законному владельцу 60 000 долларов Фото: Los Angeles Times

Издание отмечает, что в пятницу мир этой хитрой женщины рухнул. Ее выпроводила полиция Лос-Анджелеса. Трое приятелей помогли недовольной женщине оттащить ее коробки на обочину и погрузить в белый фургон.

После окончания выселения, владелец жилья испытал облегчение.

"Этого долго ждали, но теперь ее наконец-то выгнали! Эти выходные будут очень позитивными", — сказал Саша Йованович.

Женщина снимала роскошный особняк в Брентвуде (Калифорния) Фото: Los Angeles Times

Однако ликование владельца может оказаться преждевременным, поскольку адвокат Хиршхорна Аманда Сьюард заявила, что переезд может быть временным и она намерена вернуться. Она также выразила обеспокоенность по поводу предполагаемых преследований и слежки со стороны Йовановича.

"Учитывая мои переговоры с г-жой Хиршхорн, сообщаю, что вы (Йованович) не имеете права менять замки или предполагать отказ от собственности", — добавила адвокат.

По имеющимся сведениям, американка поселилась в роскошном жилье, пребывание в котором оценивается в 3 600 долларов в месяц. Теперь она должна законному владельцу 60 000 долларов за свое затянувшееся пребывание в современном особняке. Она утверждает, что не обязана платить и должна вернуть только первоначальные $19 000 за первые 6 месяцев, поскольку жилье является "незаконной единицей".

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