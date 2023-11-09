"Эльдорадо морей": у берегов Англии 382 года лежит корабль с кладом в 1 млрд фунтов (фото)

Загадка судна Merchant Royal продолжает интриговать как морских исследователей, так и простых людей. Большая часть сокровищ остается не найденной.

На борту судна Merchant Royal, построенного в Лондоне в 1627 году, находилось 450 килограммов золота, 400 слитков мексиканского серебра и около 500 000 испанских песо, а также бесчисленное количество драгоценных камней и жемчуга. Корабль вез груз из Мексики. Об этой истории, которая окутана тайнами, вспоминает британский таблоид Daily Star.

Где-то в Атлантическом океане, у берегов Корнуолла (Англия), лежит сокровище стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов. Оно находилось на борту затонувшего в 1641 году судна, известного как "Эльдорадо морей".

Несмотря на многочисленные попытки спасательных компаний, точное местонахождение 700-тонного корабля остается загадкой. На борту Merchant Royal, построенного в Лондоне в 1627 году, по слухам, находилось 450 килограммов золота, 400 слитков мексиканского серебра и около 500 000 испанских песо, а также бесчисленное количество драгоценных камней и жемчуга.

Несмотря на все усилия команды, корабль начал давать течь, и спасти его не удалось. В результате крушения погибли 18 человек. Сокровища, стоимость которых в то время составляла треть государственных средств Англии, затонули.

Сейчас стоимость клада оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов Фото: Daily Mail

Тайна корабля Merchant Royal, стоимость которого сейчас оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов продолжает интриговать, как морских исследователей, так и простых людей. В 2007 году американская компания Odyssey Marine Exploration обнаружила на морском дне в Атлантическом океане 600 тысяч серебряных монет, сотни золотых монет и другие артефакты. Эти сокровища, по слухам, принадлежавшие королевским торговцам, были вывезены компанией Odyssey в США.

Однако после долгих судебных тяжб им было приказано вернуть монеты в Испанию, что позволило предположить, что на самом деле корабль был испанским фрегатом.

Несмотря на ранее безуспешные попытки найти "Эльдорадо морей" в 2019 году надежда все же возродилась. В рамках телешоу Treasure Quest ученые и другие специалисты продолжили работу над поиском крупнейшего клада. В том же году рыболовным судном Spirited Lady был найден огромный якорь, датируемый, по оценкам, 1600-1800 годами, у берегов Корнуолла.

Рыболовы нашли огромный якорь, датируемый 1600-1800 годами Фото: SWNS

Эта находка сузила зону поиска для спасательных компаний, ищущих сокровища Merchant Royal. Однако по сей день тайна корабля "Эльдорадо морей" остается неразгаданной до сих пор.

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