Ужас на высоте 4570 метра: экипаж самолета заметил, что у него отсутствуют стекла (фото)

Инцидент мог привести к более серьезным последствиям. В результате проверки было обнаружено, что два стекла в кабине отсутствуют, а два других находятся не на своих местах.

В Великобритании самолет, взлетевший из аэропорта Станстед с двумя отсутствующими иллюминаторами, успел подняться на высоту 15 000 футов (4572 метра), прежде чем это заметили. Об этом пишет Metro.

Airbus A321 вернулся в аэропорт Эссекса после того, как один из членов экипажа обнаружил неполадку в начале полета в прошлом месяце.

Сектор по расследованию авиационных происшествий (AAIB) предупредил, что инцидент мог привести к более серьезным последствиям.

В результате проверки было обнаружено, что два стекла в кабине отсутствуют, а два других находятся не на своих местах. В случае отсутствия оконных стекол единственным предметом, заполняющим пространство, был косметический кусок пластика, предназначенный для предотвращения прикосновения пассажиров к внешним стеклам.

Самолет эксплуатируется авиакомпанией Titan Airways и используется американской компанией TCS World Travel, специализирующейся на организации роскошного отдыха. Инцидент произошел через день после того, как его использовали для наземных съемок, когда рядом с ним были установлены мощные прожекторы, чтобы "создать иллюзию восхода солнца". Они светили на правую сторону самолета в течение примерно пяти с половиной часов, а затем были перенесены на левую сторону на четыре часа.

В результате проверки было обнаружено, что два стекла кабины отсутствуют, а два других находятся не на своих местах Фото: коллаж Фокус

По данным AAIB, осветительные приборы должны были располагаться не ближе 10 метров от освещаемого объекта, однако они находились на расстоянии от 6 до 9 метров от поврежденных окон. При этом не сообщается, для чего проводилась съемка.

Самолет вылетел в Орландо (штат Флорида) 4 октября с 11 членами экипажа и девятью пассажирами, которые все были сотрудниками туроператора или авиаперевозчика. После взлета и отключения знаков ремней безопасности один из членов экипажа подошел к задней части самолета и заметил, что уплотнитель одного из иллюминаторов "хлопает". Он сообщил об этом членам экипажа, которые решили, что самолет должен вернуться в Станстед, где он благополучно приземлился. Во время полета самолет поднялся на высоту 15 000 футов (4572 метра).

По словам представителей AAIB, "давление в салоне оставалось нормальным". При обследовании области вокруг отсутствующих или поврежденных иллюминаторов было обнаружено, что пена, использовавшаяся для их фиксации, либо расплавилась под воздействием высоких температур, либо отсутствовала.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.