"Любила бинго и семью": в Англии умерла бабушка, у которой было 150 внуков и правнуков

В декабре Джин Кларк исполнился бы 91 год. Несмотря на смерть родственницы, ее огромная семья в этом году планирует отметить день рождения старушки.

В Великобритании в возрасте 90 лет умерла бабушка, любившая Бенидорм (курорт в Испании) и игру в бинго, оставив после себя почти 200 прямых потомков, включая 10 детей, 150 внуков и правнуков, которые были "убиты горем". Об этом пишет Liverpool Echo.

По данным отчета за 2021 год, у матери 10 детей Джин Кларк из города Спик (пригород Ливерпуля, Англия) было 47 внуков, 115 правнуков и 15 праправнуков, но с тех пор в семье были пополнения. Родные считали, что Джин, которая была без ума от игры в бинго, Бенидорма и больших семейных праздников, могла стать обладательницей титула "самой большой живой семьи в мире", в Книге рекордов Гиннесса.

Джин, которой в декабре исполнился бы 91 год, умерла 4 октября, оставив огромное наследие своим близким и всему обществу.

"Она была очень ориентирована на семью. Семья для нее была превыше всего. Она была настоящей семейной женщиной, любила всех родных. Она просто обожала компанию. Она была милой, веселой, приземленной, активной, но в то же время очень прямой. Если ей было что сказать, она давала вам это понять. Она очень любила бинго. Она любила Бенидорм, любила круиз, любила свою семью и любила большие семейные праздники. Ее день рождения — 21 декабря, поэтому последние 10 лет или около того мы каждый год устраивали для нее большую вечеринку, где собирались все вместе и чествовали ее", — рассказала 49-летняя внучка Кристин Берд.

Джин любила играть в бинго и путешествовать Фото: Liverpool Echo

Несмотря на смерть родственницы, семья в этом году планирует отметить ее день рождения.

Кристина рассказала, что ее бабушка много лет жила одна и практически в одиночку вырастила 10 своих детей. К сожалению, из них она потеряла одного в возрасте шести недель, а одна из ее дочерей заболела лейкемией и умерла в возрасте 12 лет. В 2017 году Джин также потеряла свою дочь Джули, маму Кристин, после борьбы с раком.

В живых остались ее дети: Сью, Тони, Сэнди, Джеки, Сэмми, Микки и Карен. Джин также стала в некотором роде знаменитостью после того, как в 2021 году появилась в газете Echo, а затем отказалась от приглашения принять участие в программе ITV "Это утро".

В декабре Джин исполнился бы 91 год Фото: Liverpool Echo

Кристина разделила радость своей бабушки Джин по поводу появления ее имени в газете, сказав: "Мое имя уже напечатано в газете, мне этого вполне достаточно".

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