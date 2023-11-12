Поселился у входа: женщину едва не атаковал питон, который заполз на потолок веранды (видео)

Змеелов с помощью крючка размотал питона с балки, вокруг которой он был обмотан, а затем отнес как можно дальше от жилой зоны.

Австралийка едва не была атакована большим ковровым питоном, когда увидела его в своем доме. Служба ловцов змей Sunshine Coast 24/7 в Facebook опубликовала видео с места происшествия.

Женщина вышла из входной двери и обнаружила гигантскую змею. Выяснилось, что на веранде поселился большой ковровый питон. Он пробрался к балкам на потолке.

Она рассказала, что увидела рептилию утром, когда та была на близком расстоянии. Она сразу завела своих собак внутрь и позвала специалистов.

Впоследствии змеелов с помощью крючка размотал питона с балки, вокруг которой он был обмотан. Пресмыкающегося из дома вынесли на место, которое пригодно для рептилий.

"Хотя нам понадобилось некоторое время, чтобы снять его с балок, мы смогли отнести его к более пригодному кустарнику", — говорится в сообщении.

Питоны в домах людей

В Австралии чаще фиксируют случаи, когда змеи прокрадываются на территорию частных домов. Так, в июне 10-килограммовый питон залез в уборную мужчины. Житель Квинсленда сидел на унитазе, когда увидел пронзительные глаза хищника, который наблюдал за ним из душевой кабины возле нагревательной лампы.

Змеелов рассказал, что большой питон приложил немало усилий, чтобы попасть в ванную комнату. Вырубка деревьев в локации поблизости потенциально могло привести к миграции животного. Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветви которого свисали над крышей дома, прокравшись в ванную комнату.

Также в августе в Австралии женщина выманила двух змей-самцов с потолка дома на Саншайн-Кост в юго-восточном Квинсленде. Владельцы дома услышали громкие звуки на крыше, после чего вызвали специалистов по отлову змей. Девушка, по имени Тиарна, балансируя на кухонном столе, смогла справиться с двумя огромными питонами.

Напомним, в апреле в США девочка поймала трехметрового питона голыми руками возле своего дома. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, извиваясь, пока Онья Ли-Голайтли запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки в естественную среду обитания.