Мужчина принес на работу "грустный сэндвич" и стал звездой сети: что было в ланчбоксе (фото)

Фото "печальной" трапезы на платформе X набрало более 1,3 миллиона просмотров. Большинство людей удивило то, что в ланчбоксе не было соусов.

В Великобритании мужчину раскритиковали коллеги за слишком "грустный" сэндвич, который он принес на работу. Об этом пишет британское издание Mirror.

Работник стал известным из-за содержимого его ланчбокса, который он принес в офис. Один из его коллег сделал фотографию его обеда и выложил в сеть.

"Парень на работе достиг самого низкого уровня", — подписал фото его автор.

Фото "печальной" трапезы на платформе X (Twitter) набрало более 1,3 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Несколько человек остались в восторге от того, что было запаковано в его ланчбокс.

Парень запаковал рис без приправ и три сосиски в свой пищевой контейнер. Но большинство людей удивило то, что на его мясе не было соусов.

В комментариях люди написали:

Лучше, чем голодать.

Можно просто попробовать вкусы, глядя на картинку.

Где приправы?

Вот такой грустный обед, который заставит вас задуматься о жизни.

Хорошая еда, что вы не знаете, над чем смеетесь".

Напомним, что названа формула идеального ланчбокса. Австралийский диетолог и мама вывела формулу идеального обеда — подойдет взрослым и детям.

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