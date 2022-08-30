Названа формула идеального ланч-бокса: диетолог рассказала, как его собрать
Австралийский диетолог и мама вывела формулу идеального обеда — подойдет взрослым и детям.
Тема похудения и здорового питания актуальна, как никогда. Все чаще люди задаются вопросом, как грамотно составить свой рацион на неделю, какие продукты стоит добавить, а какие — лучше исключить. Австралийский диетолог облегчила нам задачу и составила формулу идеального ланч-бокса, пишет Daily Mail.
Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл показала свой идеальный обед состоящий из огурца, моркови, помидоров черри, черники в йогурте, миндаля, кураги, сыра, крекеров и легкой шаурмы с перцем, авокадо и ветчиной. По мнении Баррелл, очень важно, чтобы наш обед был не только сытным, но и привлекательным — это повышает настроение. Такой вариант ланч-бокса не только позволит утолить голод, но и не потребует много времени на приготовление.
Баррелл также отмечает, что суточная норма калорий для мужчин и женщин составляет 2,5 и 2 тысячи калорий соответственно. Вариант ланч-бокса, предложенного диетологом, позволит похудеть, не лишая себя вкусностей — в рационе останутся хлеб, сыр и даже сладости.
Формула идеального ланч-бокса Сьюзи Баррелл
- Бутерброд, шаурма или салат с каким-либо белком;
- Нарезанные фрукты и овощи;
- Закуски богатые белком (например, йогурт и сыр);
- "Вкусняшки" (например, протеиновые шарики, полезные чипсы или печенье).
Идеальный школьный ланч-бокс от Сьюзи Баррелл
- Цельнозерновой или хлеб на закваске. Медленно высвобождаемые углеводы помогут стабилизировать уровень сахара в крови.
- Белок: нежирное мясо, лосось, тунец, яйца, тофу. Эти продукты придадут сил и помогут концентрироваться.
- Полезные жиры: семечки подсолнуха или тыквы, авокадо. Эти продукты придадут чувство сытости, повысят концентрацию и настроение.
- Овощи: сладкий перец, морковь, картофельное пюре, огурцы. Эти продукты содержат клетчатку, витамины и минералы, необходимые для поддержания иммунной системы.
Напомним, ранее Фокус писал, что всего один авокадо в неделю способен улучшить здоровье сердца.