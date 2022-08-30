Названо формулу ідеального ланч-боксу: дієтологиня розповіла, як його зібрати

Австралійська дієтологиня та мама вивела формулу ідеального обіду — підійде дорослим та дітям.

Тема схуднення та здорового харчування актуальна, як ніколи. Все частіше люди запитують, як грамотно скласти свій раціон на тиждень, які продукти варто додати, а які — краще забрати. Австралійська дієтологиня полегшила нам завдання і склала формулу ідеального ланч-боксу, пише Daily Mail.

Дієтологиня з Австралії Сьюзі Баррелл показала свій ідеальний обід, що складається з огірка, моркви, помідорів чері, чорниці в йогурті, мигдалю, кураги, сиру, крекерів та легкої шаурми з перцем, авокадо та шинкою. На думку Баррелл, дуже важливо, щоб наш обід був не лише ситним, а й привабливим — це підвищує настрій. Такий варіант ланч-боксу не тільки дозволить вгамувати голод, але й не вимагатиме багато часу на приготування.

Баррелл також зазначає, що добова норма калорій для чоловіків та жінок становить 2,5 та 2 тисячі калорій відповідно. Варіант ланч-боксу, запропонованого дієтологинею, дозволить схуднути, не позбавляючи себе смаколиків — у раціоні залишаться хліб, сир і навіть солодощі.

[ + – ] Ідеальний ланч-бокс Сьюзен Баррелл Фото: идеальный ланчбокс

Формула ідеального ланч-боксу Сьюзі Баррелл

Бутерброд, шаурма або салат з білком;

Нарізані фрукти та овочі;

Закуски, багаті білком (наприклад, йогурт та сир);

"Смаколики" (наприклад, протеїнові кульки, корисні чипси або печиво).

Ідеальний шкільний ланч-бокс від Сьюзі Баррелл

Цільнозерновий або хліб на заквасці. Вуглеводи, які повільно вивільняються, допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові.

Вуглеводи, які повільно вивільняються, допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові. Білок: нежирне м'ясо, лосось, тунець, яйця, тофу. Ці продукти додадуть сил та допоможуть концентруватися.

нежирне м'ясо, лосось, тунець, яйця, тофу. Ці продукти додадуть сил та допоможуть концентруватися. Корисні жири: насіння соняшнику або гарбуза, авокадо. Ці продукти додадуть почуття ситості, підвищать концентрацію та настрій.

насіння соняшнику або гарбуза, авокадо. Ці продукти додадуть почуття ситості, підвищать концентрацію та настрій. Овочі: солодкий перець, морква, картопляне пюре, огірки. Ці продукти містять клітковину, вітаміни та мінерали, необхідні підтримки імунної системи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що лише один авокадо на тиждень здатний покращити здоров'я серця.