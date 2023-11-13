Мужчина принес на работу "грустный сэндвич" и стал звездой сети: что было в ланчбоксе (фото)
Фото "печальной" трапезы на платформе X набрало более 1,3 миллиона просмотров. Большинство людей удивило то, что в ланчбоксе не было соусов.
В Великобритании мужчину раскритиковали коллеги за слишком "грустный" сэндвич, который он принес на работу. Об этом пишет британское издание Mirror.
Работник стал известным из-за содержимого его ланчбокса, который он принес в офис. Один из его коллег сделал фотографию его обеда и выложил в сеть.
"Парень на работе достиг самого низкого уровня", — подписал фото его автор.
Фото "печальной" трапезы на платформе X (Twitter) набрало более 1,3 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Несколько человек остались в восторге от того, что было запаковано в его ланчбокс.
Парень запаковал рис без приправ и три сосиски в свой пищевой контейнер. Но большинство людей удивило то, что на его мясе не было соусов.
В комментариях люди написали:
- Лучше, чем голодать.
- Можно просто попробовать вкусы, глядя на картинку.
- Где приправы?
- Вот такой грустный обед, который заставит вас задуматься о жизни.
- Хорошая еда, что вы не знаете, над чем смеетесь".
Напомним, что названа формула идеального ланчбокса. Австралийский диетолог и мама вывела формулу идеального обеда — подойдет взрослым и детям.
Ранее сообщалось, что ранее Фокус писал, что всего один авокадо в неделю способен улучшить здоровье сердца.