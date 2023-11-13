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Чоловік приніс на роботу "сумний сендвіч" і став зіркою мережі: що було в ланчбоксі (фото)

ланчбокс, сендвіч, обід, рис, страва
Фото: ланч-бокс

Фото "сумної" трапези на платформі X набрало понад 1,3 мільйона переглядів. Більшість людей здивувало те, що в ланчбоксі не було соусів.

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У Великій Британії чоловіка розкритикували колеги за надто "сумний" сендвіч, який він приніс на роботу. Про це пише британське видання Mirror.

Працівник став відомим через вміст його ланчбоксу, який він приніс в офіс. Один з його колег зробив світлину його обіду і виклав у мережу.

"Хлопець на роботі досяг найнижчого рівня", — підписав фото його автор.

Фото "сумної" трапези на платформі X (Twitter) набрало понад 1,3 мільйона переглядів і тисячі коментарів. Кілька людей залишилися в захопленні від того, що було запаковано в його ланчбокс.

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Хлопець запакував рис без приправ і три сосиски у свій харчовий контейнер. Але більшість людей здивувало те, що на його м'ясі не було соусів.

У коментарях люди написали:

  • Краще, ніж голодувати.
  • Можна просто спробувати смаки, дивлячись на картинку.
  • Де приправи?
  • Оце такий сумний обід, який змусить вас задуматися про життя.
  • Гарна їжа, що ви не знаєте, над чим смієтеся".

Нагадаємо, що названо формулу ідеального ланчбоксу. Австралійська дієтологиня та мама вивела формулу ідеального обіду — підійде дорослим та дітям.

Раніше повідомлялся, що раніше Фокус писав, що лише один авокадо на тиждень здатний покращити здоров'я серця.