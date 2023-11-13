"Охота" продолжается: фотография 1933 года положила начало поискам Лохнесского чудовища

Ученые и любители столетиями искали чудище и не покидают надежду встретить Несси до сих пор, несмотря на отсутствие каких-либо веских доказательств его существования.

В 1933 году Хью Грей сделал фотографию в Лох-Нессе (Шотландия), на которой, как оказалось, был виден хвост животного, выныривающий, а затем снова погружающийся в воду. 90 лет спустя поиски загадочного существа все еще продолжаются. Об этом пишет The Mirror.

Легенда о Лохнесском чудовище уже несколько поколений восхищает людей по всей Великобритании, и каждый год появляются сообщения о якобы новых случаях наблюдения.

Самое раннее сообщение о странном водном существе в знаменитом озере относится к 565 году нашей эры. В том году чудовище укусило пловца и уже собиралось напасть на другого человека, когда в дело вмешался святой Колумба, приказав зверю "вернуться назад".

В последующие века сообщения о встречах с загадочным существом поступали лишь изредка, и многие из них были навеяны шотландским фольклором. Однако поиски чудовища, которое обычно называют Несси, активизировались, когда Хью Грей сфотографировал озеро Лох-Несс во время своей обычной прогулки после церкви, 12 ноября 1933 года.

Позже он рассказал журналистам, что заметил "объект значительных размеров", появившийся рядом с ним. Мужчина сделал несколько снимков. Ему показалось, что этот объект был похож на хвост животного, после чего тот ушел под воду.

Самое раннее сообщение о странном водном существе в знаменитом озере относится к 565 году нашей эры Фото: Everett/Shutterstock

Рассказывая о своих впечатлениях, Грей поделился единственной фотографией, сделанной им в тот день. Он считал, что впервые запечатлел это существо на камеру. Его фотография способствовала росту интереса к поискам этого существа не только в Великобритании, но и во всем мире.

"Эта фотография положила начало современной эре охоты на Несси. До этого момента это была всего лишь местная легенда. Спустя 90 лет фотография Грея по-прежнему считается одной из лучших", — рассказал Роланд Уотсон, проанализировавший снимок в статье, опубликованной в прошлом году в журнале Journal of Scientific Exploration.

Только в 2023 году было зарегистрировано девять случаев обнаружения Несси Фото: pexels.com

Только в 2023 году было зарегистрировано девять случаев обнаружения Несси. Одним из последних упоминаний был случай, который произошел с англичанином Сашей Лейком. Мужчина из Бокса, графство Уилтшир, рассказал, что замер на месте и испугался, когда на пять секунд увидел спину монстра, прежде чем он снова исчез в темных глубинах.

"Я выезжал из Драмнадрочита на автобусе, любуясь видом, пока автобус проезжал мимо озера. Начался дождь и накрылся легкий туман. Мой обзор и зрение были частично ограничены из-за деревьев вдоль озера. Но что-то привлекло мое внимание примерно на пять секунд и заставило меня испугаться", — рассказывает британец.

Издание отмечает, что это было восьмое наблюдение легендарного зверя в 2023 году в озере вблизи Инвернесса (Шотландия). Именно оттуда возвращался Саша, когда увидел монстра.

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