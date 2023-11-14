Стоила копейки: редкую почтовую марку с ошибкой продали за 2 млн долларов (фото)

Покупателем стал коллекционер марок Чарльз Хак. Мужчина является владельцем нескольких других похожих экземпляров. Одну из них он купил примерно за 300 000 долларов, а в 2007 году приобрел другую, более качественную марку почти за 1 млн долларов.

В США редкая почтовая марка США была продана на аукционе в Нью-Йорке за 2 млн долларов. Продажа стала рекордной для страны. Об этом пишет The Washington Post.

Знаменитая марка "Перевернутая Дженни" датируется 1918 годом и первоначально стоила 24 цента.

Известность наклейки связывают с ее редкостью, в то время было напечатано всего 100 штук. Также на ней изображен самолет, который был ошибочно напечатан вверх ногами. Ее приобрел коллекционер марок Чарльз Хак. Мужчина совершил покупку в среду в рамках аукциона, проводимого нью-йоркской аукционной галереей Robert A Siegel Auction Galleries. 76-летний коллекционер рассказал журналистам, что с детства присматривался к этой марке, назвав ее "святым Граалем почтовой оплаты".

Наклейка "Перевернутая Дженни" входила в коллекцию, выпущенную в честь начала регулярной авиапочты. В центре ее помещено изображение самолета Curtiss JN-4, однако по ошибке оно напечатано вверх ногами. Всего было продано 100 таких "перевернутых" марок и с тех пор они стали желанными для коллекционеров по всему миру.

Всего было сделано 100 таких "перевернутых" марок Фото: Siegel Auction Galleries

Марка настолько известна, что однажды она была показана в одном из эпизодов американского мультсериала "Симпсоны". В нем Гомер Симпсон, находясь на дворовой распродаже, рассматривает лист "Перевернутых Дженни".

"Самолет перевернут", — говорит он, а затем выбрасывает лист в кучу других бесценных американских артефактов, включая копию Декларации независимости.

Благодаря своей редкости марка практически мгновенно выросла в цене после выхода в свет, и за последние десятилетия ее экземпляры были проданы на нескольких аукционах.

Покупателем стал коллекционер марок Чарльз Хак Фото: The Washington Post

Издание отмечает, что Чарльз Хак является владельцем нескольких других "Дженни". Одну из них он купил в начале 2000-х годов примерно за 300 000 долларов, а в 2007 году он приобрел другую, более качественную марку почти за 1 млн долларов. Это была 57-я марка, отпечатанная в оригинальном листе из 100 экземпляров.

Хак заверил журналистов, что он намерен продолжить столетнюю традицию защиты марки от света и сохранить ее, назвав ее кусочком американской истории.

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