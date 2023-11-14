Особый знак: доллары с какими печатями можно продать за 4500 "зеленых" (фото)

На лицевой стороне проданной банкноты изображен портрет третьего американского президента Томаса Джефферсона, а с обратной стороны – подписание Декларации независимости США.

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Некоторые купюры номиналом два американских доллара могут стоить в США целых 4500 "зеленых". По словам экспертов, на их стоимость влияет то, когда и как они были напечатаны. Об этом сообщает аукцион US Currency Auctions.

Отмечается, что двух долларовые банкноты 1890 года выпуска (не были в обращении) с красными печатями можно сегодня продать за 4500 долларов, а вот за купюры с коричневыми или синими печатями можно "выручить" несколько сотен.

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Однако это не касается новых банкнот, выпущенных после 2003 года. Они обычно не имеют такой ценности на валютных аукционах, хотя немаловажное значение имеет редкий серийный номер. К примеру, недавно на нумизматическом аукционе Heritage Auction их удалось продать за 2400 долларов.

По данным Министерства финансов США, дизайн банкнот номиналом два доллара, которые обращаются с 1862 года, менялся шесть раз. На лицевой стороне купюры изображен портрет выдающегося американского политического деятеля, дипломата, философа Томаса Джефферсона, а с обратной стороны – подписание Декларации независимости США.

Кюпура имеет редкий серийный номер Фото: коллаж Фокус

Американское казначейство в начале ХХ века стремилось популяризировать эту купюру, особенно после скандальной истории с подкупом избирателей, но это не принесло успеха, поэтому правительство приостановило ее выпуск вплоть до 1976 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как в Австрии женщина на взлетно-посадочной полосе бросила в мужчину 5000 фунтов стерлингов (около 225 тысяч гривен). Инцидент произошел после "пьяной ссоры" в салоне самолета.

Кроме того, мы рассказывали историю строителя из Испании, нашедшего в стенах своего нового дома 47 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 млн гривен).