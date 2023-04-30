Не сможет потратить все: мужчина нашел крупную сумму денег в стенах своего нового дома

Тоньо Пиньейро занимался строительными работами в доме, который он купил в Луго, на северо-западе Испании, когда обнаружил деньги, засунутые в банки из под Nesquik.

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В Испании строитель Тоньо Пиньейро нашел наличные деньги на сумму более 47 000 фунтов стерлингов (чуть более 2,1 млн гривен), спрятанные в стенах его нового дома. Об этом рассказывает The Mirror.

Мужчина отыскал целых 6 банок с наличными внутри в разных частях своего нового дома, в котором он планирует жить, когда выйдет на пенсию.

Издание отмечает, что найденные деньги были испанскими песетами, которые перестали быть законным платежным средством в 2002 году, когда евро, было принято в качестве новой валюты страны.

Когда Тоньо Пиньейро попытался обменять деньги, то узнал, что некоторые банкноты были настолько старыми, что их не принимали в обменниках. Мужчине сказали, что он пропустил крайний срок, так как Банк Испании перестал принимать старые банкноты, поэтому они оказались бесполезными.

Но строителю все же удалось получить 30 000 фунтов стерлингов (чуть более 1,3 млн гривен), обменяв их на более современную валюту. Благодаря этому мужчина смог оплатить замену крыши.

Найденные деньги были испанскими песетами, которые перестали быть законным платежным средством в 2002 году Фото: The Mirror

"Я полагаю, они хранили деньги в этих банках, чтобы избежать влажности. Последние были немного повреждены, но остальные нет — они были выглажены, это было невероятно", — рассказал строитель.

Испанец объяснил, что до того как он нашел этот дом, здание было заброшенным в течение четырех десятилетий, и строитель купил его, увидев объявление в Facebook. Он добавил, что планирует оставить некоторые из устаревших купюр в качестве сувенира.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.