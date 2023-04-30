Не зможе витратити все: чоловік знайшов велику суму грошей у стінах свого нового будинку
Тоньо Піньєйро займався будівельними роботами в будинку, який він купив у містечку Луго на північному заході Іспанії, коли знайшов гроші, засунуті в банки з-під Nesquik.
В Іспанії будівельник Тоньо Піньєйро знайшов готівку на суму понад 47 000 фунтів стерлінгів (трохи понад 2,1 млн гривень), заховані в стінах його нового будинку. Про це розповідає The Mirror.
Чоловік знайшов цілих шість банок із готівкою всередині в різних частинах свого нового будинку, в якому він планує жити, коли вийде на пенсію.
Видання зазначає, що знайдені гроші були іспанськими песетами, які перестали бути законним платіжним засобом у 2002 році, коли євро було прийнято як нову валюту країни.
Коли Тоньо Піньєро спробував обміняти гроші, то дізнався, що деякі банкноти були настільки старими, що їх не брали в обмінниках. Чоловікові сказали, що він пропустив останній термін, оскільки Банк Іспанії перестав приймати старі банкноти, тому вони виявилися марними.
Але будівельнику все ж таки вдалося отримати 30 000 фунтів стерлінгів (трохи понад 1,3 млн гривень), обмінявши їх на сучаснішу валюту. Завдяки цьому чоловік зміг сплатити заміну даху.
"Я вважаю, вони зберігали гроші в цих банках, щоб уникнути вологості. Останні були трохи пошкоджені, але решта була в цілковитому порядку. Вони були випрасовані, це було неймовірно", — розповів будівельник.
Іспанець пояснив, що до того, як він знайшов цей будинок, будівля була покинута протягом чотирьох десятиліть, і будівельник купив його, побачивши оголошення в Facebook. Він додав, що планує залишити деякі із застарілих купюр як сувенір.
Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.
Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до них було заблоковано металевою шафою.