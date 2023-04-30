Не зможе витратити все: чоловік знайшов велику суму грошей у стінах свого нового будинку

Тоньо Піньєйро займався будівельними роботами в будинку, який він купив у містечку Луго на північному заході Іспанії, коли знайшов гроші, засунуті в банки з-під Nesquik.

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В Іспанії будівельник Тоньо Піньєйро знайшов готівку на суму понад 47 000 фунтів стерлінгів (трохи понад 2,1 млн гривень), заховані в стінах його нового будинку. Про це розповідає The Mirror.

Чоловік знайшов цілих шість банок із готівкою всередині в різних частинах свого нового будинку, в якому він планує жити, коли вийде на пенсію.

Видання зазначає, що знайдені гроші були іспанськими песетами, які перестали бути законним платіжним засобом у 2002 році, коли євро було прийнято як нову валюту країни.

Коли Тоньо Піньєро спробував обміняти гроші, то дізнався, що деякі банкноти були настільки старими, що їх не брали в обмінниках. Чоловікові сказали, що він пропустив останній термін, оскільки Банк Іспанії перестав приймати старі банкноти, тому вони виявилися марними.

Але будівельнику все ж таки вдалося отримати 30 000 фунтів стерлінгів (трохи понад 1,3 млн гривень), обмінявши їх на сучаснішу валюту. Завдяки цьому чоловік зміг сплатити заміну даху.

Знайдені гроші були іспанськими песетами, які перестали бути законним платіжним засобом у 2002 році Фото: brit

"Я вважаю, вони зберігали гроші в цих банках, щоб уникнути вологості. Останні були трохи пошкоджені, але решта була в цілковитому порядку. Вони були випрасовані, це було неймовірно", — розповів будівельник.

Іспанець пояснив, що до того, як він знайшов цей будинок, будівля була покинута протягом чотирьох десятиліть, і будівельник купив його, побачивши оголошення в Facebook. Він додав, що планує залишити деякі із застарілих купюр як сувенір.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до них було заблоковано металевою шафою.