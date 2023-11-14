Всколыхнула TikTok: блогерша показала самый страшный макияж (видео)

Девушка нанесла на лицо несколько слоев тонального крема и пудры, а также использовала черную подводку для глаз и тушь.

Видео популярного блогера Зары под названием "Uncanny Valley" (Зловещая долина) стало вирусным в соцсетях и привлекло внимание визажистов со всего мира. Впервые она показала его в своем TikTok.

Девушка сделала очень необычный макияж. Она нанесла на лицо несколько слоев тонального крема и пудры, а также использовала черную подводку для глаз и тушь. Это создало так называемый эффект "Зловещей долины" — психологическое явление, которое уже достаточно давно изучают исследователи кинематографа. Его суть заключается в появлении чувства страха и оцепенения, которое появляется у людей в процессе наблюдения за поведением человекоподобных киборгов.

Сейчас этот термин завирусился в TikTok именно благодаря новому стилю в создании макияжа.

Подписчики Зары просматривали, комментировали и распространяли ее ролики десятка миллионов раз. К тому же она вдохновила других энтузиастов опубликовать результаты собственных экспериментов.

"Я не верю, что ты — реальный человек", "Ты меня пугаешь", "Так удачно вошла в зловещий образ", "Боже, это же как будто я утром", "Самый страшный макияж, который мне приходилось видеть", — пишут пользователи TikTok в комментариях к видео.

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