Закончилась подписка: семья не могла получить данные об угнанном авто с сыном внутри (видео)

Сотрудник компании Volkswagen отказывался помогать полиции вернуть 2-летнего мальчика, пока семья не оплатит счет в 150 долларов за приложение Car-Net.

В начале этого года в США в городе в Либертивилле, штат Иллинойс, мужчина в маске угнал автомобиль с ребенком на заднем сидении. Этот случай стал еще более страшным после того, как автопроизводитель отказался предоставить полиции информацию о GPS-слежении. Об этом пишет FOX News.

Семья, пережившая это ужасное испытание, подала иск против компании Volkswagen, утверждая, что ее отказ помочь нанес им сильную травму.

В феврале этого года молодая мама, Тейлор Шепард стала жертвой угона. Женщина припарковалась возле своего дома в Либертивилле, а вслед за ней неожиданно подъехала другая машина. Из нее вылез мужчина в маске и сел за руль ее Volkswagen Atlas. Двухлетний сын Исайя женщины был пристегнут ремнями безопасности на заднем сиденье.

"Сердце сразу же упало вниз. Я побежала к машине так быстро, как только могла. Угонщики проехали по всей левой стороне моего тела. Следы шин были даже на моем животе", — вспоминает Шепард.

С сильно поврежденным тазом и на шестом месяце беременности американка доползла до дома и позвонила в службу спасения. Сотрудник правоохранительных ограгов спросил есть ли у женщины специально приложение для отслеживания авто и она ответила, что оно у нее есть.

Тейлор Шепард стала жертвой угона и кражи ребенка Фото: FOX News

Приложение Volkswagen Car-Net, которое позволяет отслеживать состояние автомобиля и даже дистанционно выключать двигатель. Но когда помощники шерифа округа Лейк позвонили в компанию и рассказали о похищении, представитель заявил, что срок действия услуги Шепард истек, и отказался предоставить GPS-информацию, если не получит 150 долларов.

"Худший кошмар, который только можно себе представить. Просто осознание того, что твой ребенок пропал, и ты ничего не можешь с этим поделать. И знать, что по ту сторону телефона сидят люди, которые могут что-то сделать… и они просто говорят тебе нет", — сказал Грегори Ковтелидакис, отец Исайи.

В конце концов, мужчина дал представителю Volkswagen номер кредитной карты и оплатил счет за разблокировку. Однако к тому времени ребенок был найден возле автостоянки в Ваукегане, а угнанный автомобиль бросили в нескольких милях от места происшествия.

Семья решила подать в суд на Volkswagen и сервис Car-Net Фото: скриншот/YouTube

Семья решила подать в суд на Volkswagen и сервис Car-Net, утверждая, что подобное не должно случиться с другими родителями.

"Это 150 долларов США. То, что кто-то может отказаться передать информацию о похищенном ребенке ради продления подписки за 150 долларов, просто шокирует сознание", — сказал адвокат Джеральд Беккеман, который подал иск от имени семьи.

Издание отмечает, что Тейлор родила здорового мальчика и сейчас ему четыре месяца. По ее словам, это испытание оставило свои следы и она вместе с семьей проходит курс терапии.

Ранее Фокус сообщал, что толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет. Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

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