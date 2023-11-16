"Как жертва чумы": сильная аллергия на средство для ресниц изуродовала лицо девушки (фото)

На восстановление кожи парикмахер Харли Ватсон понадобится целых два года, говорят медики.

24-летняя парикмахер Харли Ватсон из британского города Кейли боялась выходить на работу из-за аномальной аллергической реакции на косметическое средство для удлинения ресниц. У девушки сильно опухли веки и появилось раздражение вокруг глаз, пишет таблоид The Sun.

"Я была похожа на жертву чумы. Одна клиентка так испугалась, что схватила пальто и убежала за дверь. Она была не единственной, кто покинул салон, прежде чем я могла хоть что-то объяснить", — рассказывает Харли.

Эксперты отмечают, что перед применением подобных средств рекомендуется провести тест. Клиенты должны подождать не менее 24 часов, чтобы увидеть, не вызывает ли раствор аллергической реакции. По словам Ватсон, она придерживалась этого совета, но первые симптомы проявились не сразу.

"Трудно поверить, что 40-минутная процедура у подруги-косметолога оставит мне такой шрам на всю жизнь. В первые дни я даже не могла открыть глаза и почти ничего не видела", — добавляет она.

24-летняя парикмахер Харли Ватсон Фото: The Sun

Девушка сейчас принимает специальные ежедневные лекарства, чтобы снять страшные симптомы. Ей назначили антигистаминные препараты и посоветовали использовать крем на водной основе, чтобы остановить покраснение. Медики утверждают, что на восстановление кожи ей понадобится аж два года.

Через два месяца после инцидента Харли уволилась с работы. Она не собирается подавать иск в суд на производителя косметического средства, хотя четко придерживалась инструкции.

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